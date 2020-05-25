Украинские банки снижают проценты по депозитам

В течение прошедших двух недель ставки по депозитам снизились — больше всего опустилась доходность по гривневым вкладам.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 23 мая 2020 года).

Как отмечает агентство, снизили ставки КредиАгрикольБанк, Универсал Банк, Индустриалбанк, Пивденный, ПУМБ, ПриватБанк, ПроКредитБанк, Райффайзен Банк Аваль.

Гривневые вклады существеннее опустили средние депозитные ставки. Синхронно снизилась доходность для сроков свыше полугода и свыше года (на 0,22 процентных пункта до 10,63% и до 10,29% годовых соответственно).

Депозиты на период от трех месяцев до полугода подешевели на 0,20 процентных пункта и предлагают 10,49% годовых.

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Средняя ставка для периодов от месяца до трех упала на 0,18 процентных пункта и составляет 8,78% годовых. Вклады сроком до месяца не претерпели изменений и предоставляют 8,8% годовых. А доходность бессрочных сбережений выросла на 0,24 до 6,72% годовых.

Вклады в долларах менее заметно снизили процентные ставки. Максимально потеряли в ставках сроки от полугода до года — 0,5 процентных пункта, и предлагают 1,54% годовых. Синхронно опустилась доходность депозитов на сроки свыше трех месяцев и свыше года (на 0,03 процентных пункта до 1,20% и до 1,97% годовых соответственно).

Депозиты сроком от месяца до трех подешевели на 0,01 процентных пункта до 0,96% годовых. Депозиты периодом менее месяца по-прежнему предоставляют 2,19% годовых. А бессрочные сбережения подорожали на 0,32 процентных пункта и предлагают 0,69% годовых.

Депозиты в евро снизили ставки минимально. Средняя ставка для вкладов сроком свыше года упала на 0,02 процентных пункта и составляет 1,22% годовых. Вклады на периоды от месяца до трех подешевели на 0,01 процентных пункта до 0,84% годовых.

Остальные периоды не изменились и предлагают те же проценты, что и ранее: на сроки до месяца — 2,16% годовых, от трех до 6 месяцев — 0,81% годовых, а от 6 до 12 — 1,15% годовых. Бессрочные сбережения предоставляют 0,29% годовых.

Напомним, в период с начала марта по 10 апреля 2020 года остатки на счетах украинских граждан в банковской системе в гривне увеличились на 4% — до 341,4 млрд грн, а в валюте снизились на 2% — до $9,8 млрд.