Нацбанк решил отложить новые требования для рекламы кредитов и депозитов

Национальный банк Украины (НБУ) принял новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и ​​депозитах в рекламе, которые вступят в силу с 1 сентября 2020 года, а не 2 июня, как планировалось ранее.

Как сообщает пресс-служба НБУ, тогда же заработают и требования к раскрытию информации о финансовых услугах на сайтах банков.

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По информации регулятора, Нацбанк дал дополнительное время на адаптацию, учтя сложность выполнения некоторых норм в условиях карантина.

Согласно новым требованиям реклама должна содержать основные условия получения кредита или размещения депозита.

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Так, для кредита должны быть указаны реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок. Для депозита — процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

Также реклама финансовых услуг не должна затруднять визуальное восприятие информации. На собственных сайтах банки должны раскрыть полную, достоверную и актуальную информацию об услугах, их полную стоимость для потребителя, условия получения и риски.

Для кредита нужно раскрыть, в частности, полную годовую процентную ставку, общие расходы потребителя (включая не только проценты, но и комиссии банка, а также платежи за сопутствующими и дополнительными услугами при их наличии), периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий, а также штрафы и пеню в случае просрочки платежей.

Для депозита нужно указать процентную годовую ставку, срок вклада, условия досрочного снятия, платежи за дополнительные и сопутствующие услуги банка и тому подобное. Все замечания и уточнения должны указываться одинаковым по размеру и цвету шрифтом, что и условия предоставления услуги.

Кроме этого, на сайтах должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Соблюдение банками требований к раскрытию информации в рекламе и на сайтах будет контролировать профильное подразделение Национального банка — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг.

Напомним, с 19 января 2020 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг" от 20.09.2019 года № 122-IX, который возлагает на НБУ обязательства по защите прав потребителей финансовых услуг и предоставляет ему инструменты регулирования поведения участников финансовых рынков в отношении клиентов.

В НБУ отмечают, что потребители жалуются, в частности, на то, что банки не раскрывают полную стоимость кредита, самовольно списывают средства по зарплате или иных начислений в погашение долга, списывают проценты за счет увеличения кредитного лимита с процентами по большей ставке, не объясняют при этом правомерность своих действий и тому подобное.

Национальный банк Украины также распространил требования по защите прав потребителей финансовых услуг на кредитных посредников банков в связи с введением в действие 19 января 2020 года новых требований законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.