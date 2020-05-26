Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования возросла на 4 млрд грн

По состоянию на 1 мая 2020 года, общая сумма вкладов физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей (ФЛП), в банках-участника Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) составила 524,33 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, на 1 апреля текущего года вкладчики держали в банках 520,24 млпд грн.

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Из общей суммы вкладов физических лиц на начало мая:

вклады в национальной валюте — 302,47 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 221,86 млрд грн.

В ФГВФЛ напоминают, что при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Деньги 98,2% вкладчиков в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладами (в размере от 10 грн до 200 тысяч грн).

Гарантиями Фонда полностью покрывается 41,9% от общей суммы вкладов, что составляет 219,44 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3%, а общая сумма их вкладов на 1 мая 2020 составила 32,71 млрд грн (6,2% от общей суммы вкладов). С 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

По состоянию на 1 мая 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка.

Напомним, на 1 марта 2020 года физлица, включая физических лиц-предпринимателей, держали в банках 495,2 млрд грн, что на 7,9 млрд грн больше, чем на начало февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что банки Украины ожидают дальнейшего роста кредитования и притока депозитов, констатируют незначительное снижение кредитного риска и риска ликвидности, а также рост процентного риска.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Об условиях банковского кредитования", проведенного Национальным банком Украины в I квартале 2020 года.