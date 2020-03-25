Украинцы за месяц увеличили сумму вкладов в банках почти на 8 млрд грн

В течение февраля 2020 года сохранилась тенденция роста суммы вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

По данным ФГВФЛ, на 1 марта 2020 года физлица, включая физических лиц-предпринимателей (ФЛП), держали в банках 495,2 млрд грн, что на 7,9 млрд грн больше, чем на начало февраля 2020 года.

В частности, из общей суммы депозитов физических лиц на начало марта составляют следующие вклады:

Подпишитесь на канал DELO.UA

– вклады в национальной валюте — 290,2 млрд грн (+9,4 млрд грн в месяц)

– вклады в иностранной валюте — 205,0 млрд грн (-1,5 млрд грн в месяц).

В ФГВФЛ напоминают, что при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Депозиты 98,3% вкладчиков в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладами (в размере от 10 грн до 200 тысяч грн). Гарантиями Фонда полностью покрывается 42,1% от общей суммы вкладов, составляет 208,4 млрд грн.

Читайте также: Ставки по депозитам в Украине снижаются

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,0%, а общая сумма их вкладов на 1 марта 2020 составила 30,5 млрд грн (6,2% от общей суммы вкладов). С 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

По состоянию на 1 марта 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало марта 2020 года, составила 11,3 млрд грн.

Ранее сообщалось, что банки Украины ожидают дальнейшего роста кредитования и притока депозитов, констатируют незначительное снижение кредитного риска и риска ликвидности, а также рост процентного риска.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Об условиях банковского кредитования", проведенного Национальным банком Украины в I квартале 2020 года.