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Банки 1 час назад

Ставки по депозитам в Украине снижаются

Средние ставки по депозитам в гривне больше всего снизились для вкладов на срок от 3 до 6 месяцев

Ставки по депозитам в Украине снижаются Ставки по депозитам в Украине снижаются
Фото: УНИАН

В течение прошлой недели доходность банковских вкладов снизилась во всех валютах.

Об этом свидетельствуют данные обзора актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенного LIGA.net.

Так, по информации агентства, средние ставки по депозитам в гривне больше всего снизились для вкладов на срок от 3 до 6 месяцев — на 0,35 процентных пунктов, до 12,14% годовых. Также подешевели вклады периодом более полугода — на 0,33 процентных пункта, до 12,72% годовых.

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Доходность депозитов на срок свыше года и менее месяца опустилась на 0,25 процентных пункта и составила до 11,88% и до 8% годовых соответственно. Несколько меньше подешевели вклады на период от месяца до трех — на 0,04 процентных пункта, до 9,94% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,03% и предлагают 6,98% годовых.

В то же время, средние ставки по депозитам в долларах снизились на 0,16% для сроков от 3 месяцев до полугода (1,34%), свыше полугода (1,82%) и свыше года (2,08%). Ставки по депозитам на период до месяца и от месяца до трех не изменились — 1,06% и 0,99% годовых соответственно. Бессрочные сбережения набрали 0,13 процентных пункта и предлагают 0,56% годовых.

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Средние ставки по депозитам в евро максимально снизились для периодов свыше года — на 0,12 процентных пункта, до 1,30% годовых. Доходность вкладов на срок от 6 месяцев до года опустилась на 0,11% — до 1,23% годовых.

Ставки по депозитам в евро на сроки менее месяца и от 3 до 6 месяцев также упали — на 0,08%, до 0,53% и до 0,85% годовых соответственно. Вклады на период от месяца до 3 подешевели на 0,02 п.п. — до 0,81% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,06% — до 0,38% годовых.

Ранее сообщалось, что банки Украины ожидают дальнейшего роста кредитования и притока депозитов, констатируют незначительное снижение кредитного риска и риска ликвидности, а также рост процентного риска.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Об условиях банковского кредитования", проведенного Национальным банком Украины в I квартале 2020 года.

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