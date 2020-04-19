Фонд гарантирования посоветовал, как сберечь свои деньги в банке

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) рекомендует заблаговременно позаботиться о безопасности своих денег в банке.

Об этом ФГВФЛ призывает на своей странице в социальной сети Facebook.

В Фонде отмечают, что сначала нужно убедиться, что сумма, которая находиться в банке, не превышает 200 тысяч грн — именно столько составляет гарантированная сумма возмещения. Если речь идет о депозите, сумма вклада + % должны быть в пределах 200 тысяч грн.

ФГВФЛ напоминает, что с 2012 года около 2 млн вкладчиков получили от Фонда гарантированное возмещение на общую сумму почти 90 млрд грн.

Если вклад превышает гарантированную сумму, то, чтобы получить средства свыше 200 тысяч грн, после решения о ликвидации банка нужно подать кредиторские требования.

"Эта сумма будет включена в 4 очереди погашения кредиторских требований к банку. Выплаты кредиторам четвертой очереди не гарантированы. Они осуществляются исключительно за счет средств от продажи активов банка. Сумма поступлений от реализации зависят от качества активов банка", — пояснили в ФГВФЛ.

Чтобы обезопасить деньги свыше гарантированную суммы, необходимо воспользоваться правилом диверсификации.

"Вы можете открыть счета в нескольких банках и на каждом из них держать средства в пределах гарантированной суммы возмещения. Таким образом, каждый счет будет подпадать под 100% гарантию Фонда. Вы также можете диверсифицировать риски, связанные с курсовыми колебаниями, держа несколько вкладов в разных валютах. Но в таком случае помните, что возмещение средств в иностранной валюте осуществляется в гривневом эквиваленте", — сообщили в Фонде гарантирования.

Напомним, на 1 марта 2020 года физлица, включая физических лиц-предпринимателей, держали в банках 495,2 млрд грн, что на 7,9 млрд грн больше, чем на начало февраля 2020 года.

В частности, из общей суммы депозитов физических лиц на начало марта составляли следующие вклады:

– вклады в национальной валюте — 290,2 млрд грн (+9,4 млрд грн в месяц);

– вклады в иностранной валюте — 205,0 млрд грн (-1,5 млрд грн в месяц).