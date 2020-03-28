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Банки вчера, 16:43

За два месяца украинцы занесли в банки-банкроты почти 1,2 млрд грн

В феврале 2020 года на счета ликвидируемых банков поступило 511,8 млн грн

За два месяца украинцы занесли в банки-банкроты почти 1,2 млрд грн За два месяца украинцы занесли в банки-банкроты почти 1,2 млрд грн
Фото: Realist.Online

За два первых месяца 2020 года общая сумма поступлений средств в неплатежеспособные банки Украины составила 1 млрд 169,4 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), от продажи активов банки получили 1 млрд 39,4 млн грн, на погашение кредитов пошло 123,1 млн грн, аренду имущества — 6,9 млн грн.

В частности в феврале 2020 года на счета ликвидируемых банков поступило 511,8 млн грн. Сумма поступлений от реализации активов этих банков составила 470,3 млн грн.

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По объемам поступлений от продажи имущества лидировали:

– ОАО VAB банк — 300,6 млн грн;

– АО "Дельта Банк" — 64,5 млн грн;

– ОАО "Укрбизнесбанк" — 25 млн грн;

– ОАО "Диамантбанк" — 24,5 млн грн;

– ОАО "Банк "Финансы и кредит"" — 11 млн грн.

Кроме того, за счет погашения кредитов неплатежеспособных банков в феврале 2020 получили 38,3 млн грн, аренды имущества — 33 млн грн. От погашения ценных бумаг, как и в январе текущего года, денег не поступало.

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Детализированные ежемесячные данные о поступлении в неплатежеспособных банков публикуются на официальном сайте Фонда в разделе "Информация о неплатежеспособных банках".

Напомним, в начале ноября 2019 года общий долг неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины (НБУ) по кредитам рефинансирования составил около 46 млрд грн с учетом процентов.

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