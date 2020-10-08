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Банки 10 минут назад

Как во время кризиса увеличить прибыль и продолжить развиваться — Татьяна Путинцева, КИБ

Как карантин повлиял на банковский бизнес, как "Коммерческому индустриальному банку" удалось сохранить прибыльность и продолжить активное развитие — в интервью с его главой правления Татьяной Путинцевой

Татьяна Путнцева, глава правления "Коммерческого индустриального банка"  Татьяна Путнцева, глава правления "Коммерческого индустриального банка" 
Татьяна Путнцева, глава правления "Коммерческого индустриального банка" 

Бизнес закаляется во время кризисов при грамотном управлении. "Коммерческий Индустриальный Банк" за 27 лет существования на украинском рынке пережил не одни сложные времена, но всегда продолжал расти и развиваться. Нынешний кризис, вызванный пандемией COVID-19, не стал исключением.

Банк не только успешно преодолел несколько месяцев турбулентности в экономике страны, но и вышел на высокий уровень прибыльности и продолжает динамично развиваться. О том, какую антикризисную стратегию выбрал банк, мы поговорили с Татьяной Путнцевой, главой правления "Коммерческого индустриального банка". 

Кратко и по делу в Telegram

"Кризисы цикличны, они приходят и уходят, а клиенты — высшая ценность. Единственный способ их сохранить — понять их проблемы и помочь с ними справиться"

Татьяна Владимировна, не секрет, что пандемия и карантинные ограничения нанесли сильный удар по бизнесу, в том числе банковскому. Сократились кредитные портфели, их качество упало в результате снижения доходов Клиентов и тотального закрытия ряда бизнесов. В таких условиях многие банки, как правило, оптимизируют сеть отделений, приостанавливают активное кредитование и уменьшают расходы…

– Безусловно, кризис коснулся всех участников рынка. Банковский сектор ощутил на себе сильный удар. Из-за карантина закрылись многие предприятия, особенно в сфере услуг. Владельцы лишились дохода, люди потеряли рабочие места. Все это бумерангом коснулось банков, как розницу, так и корпоративный сектор. Без финансовой стабильности клиентам стало тяжело обслуживать кредиты.

Произошел отток и по депозитным вкладам. Депозиты начали забирать досрочно, уменьшилось количество пролонгаций и объем расчетных операций. Ко всему этому стоит добавить и увеличение операционных расходов. Банки полностью или частично переходили на удаленную работу сотрудников и дистанционное обслуживание клиентов. Это требовало дополнительного программного обеспечения, организации транспорта для сотрудников, закупки антисептических средств… Список большой.

Выполнение рекомендаций НБУ по кредитным каникулам и введение собственных программ лояльности для клиентов тоже сказались на прибыли?

– Разумеется, но оставить клиентов без поддержки в такой не простой период было бы неприемлемо. Еще в самом начале карантинных ограничений мы сделали ряд шагов навстречу клиентам АТ "КИБ", чтобы помочь им в сложных обстоятельствах и уменьшить нагрузку на их бизнес и бюджеты. Ведь кризисы приходят и уходят, а клиенты высшая ценность и единственный способ их сохранить — понять их проблемы и помочь с ними справиться.

Очевидно, что уменьшение кредитной нагрузки в период кризиса — это не просто помощь, а во многих случаях — это реальное спасение. Поэтому на период карантина с 1 марта по 30 апреля 2020 года мы отказались от штрафных санкций и начисления повышенных процентных ставок на просроченную задолженность за невыполнение условий кредитных договоров. Также мы рассматриваем обращения о реструктуризации срочных кредитов на условиях, рекомендованных НБУ, и отсрочки в оплате основного долга по кредитным договорам.

Как банк отреагировал на угрозу коронавируса, вы закрывали отделения?

– Генри Киссинджер, описывая кризисные явления в экономике, как-то сказал: "В кризисной ситуации самый дерзкий курс часто бывает самым безопасным". Закрытие отделений не принесло бы пользы ни нам, ни нашим клиентам. Поэтому все отделения работали во время карантина, соблюдая санитарный режим и особый график обслуживания.

Используя советы МОЗ Украины, мы ввели комплекс мер дополнительной защиты как клиентов, так и сотрудников, максимально минимизировав риски распространения вируса. Помещения банка несколько раз в день проходят специальную дезинфекцию и проветривание, а сотрудники работают в медицинских масках, перчатках и обеспечены антисептиками.

В отделение банка одновременно допускается не более пяти посетителей исключительно в средствах индивидуальной защиты — масках, с обеспечением безопасной социальной дистанции. Часть сотрудников переведены на дистанционную работу. Некоторые совещания проводятся в онлайн-режиме. Такое положение будет сохраняться до полной отмены карантина в Украине.

"В шоковых ситуациях крайне важно оперативно принимать сложные решения, а еще важнее их быстро имплементировать"

татьяна путинцева

Условия для работы не из простых. Как же удалось сохранить прибыльность банка и выйти в рост? Открытые рейтинги и отчетности "Коммерческого Индустриального Банка" показывают, что вы остаетесь стабильной и прибыльной организацией.

– "Успех — это способность появляться в нужном месте в нужное время". В шоковых ситуациях крайне важно оперативно принимать сложные решения, а еще важнее их быстро имплементировать. Если момент выбран неподходящий, решение неверное, то бизнес легко сорвется в неконтролируемое пике с крайне негативными последствиями. Нам удалось выбрать правильный момент для диверсификации рисков, сохранить контроль над ситуацией. Для этого была проделана объёмная робота как ТОП-менеджментом, так и всей командой АТ "КИБ". Во время "жесткого" карантина прибыль оказалась меньше прогнозируемой, но уже летом мы выровнялись и фактически вышли на "бескризисный" прогноз по прибыли.

Как это выглядит в цифрах?

– За первое полугодие 2020 года, ключевые балансовые показатели демонстрировали прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активы выросли на 52%, а собственный капитал на 10%. Объем средств физических лиц с начала года вырос на 21,8%. По итогам первого полугодия 2020-го нам удалось получить прибыль в объеме 8,1 млн гривен. Несмотря на кризис, это довольно хороший показатель. К примеру прибыль Банка по итогам первого полугодия 2019 года была на 29,5% меньше. Выросли все ключевые статьи доходов. Только комиссионные доходы показали прирост на 186,3% и составили 77,4 млн гривен.

То есть, вы продолжили расти, несмотря на ситуацию?

– У нас выбрана стратегия роста и поставить этот процесс на паузу невозможно. В конечном итоге остается два варианта: либо постоянно расти, либо ужаться и остановиться. Останавливаться мы не намерены и сейчас активно развиваем как корпоративный бизнес, так и розничный. Выводим новые продукты. Из недавнего — "Детская" карта.

Развиваем наш онлайн-банкинг CIB-ONLINE, запустили новый корпоративный сайт и интегрируем все каналы коммуникаций с клиентами, в процессе еще интересные проекты по e-commerce и активно развиваем международное сотрудничество за кредитными программами МСБ. В октябре открылось отделение-касса в Зимней Воде, это пригород Львов, до конца года в планах еще одно такое отделение в Одессе… Да, это затраты в кризисное время, но и это будущая прибыль.

Что касается депозитной политики АТ "КИБ"…

– Управление депозитной ставкой достаточно тонкая работа, малейший перегиб — получаешь убытки. Мы держим конкурентные проценты по депозитам, которые дают людям возможность заработать, несмотря на общую тенденцию банков к снижению процентной ставки. Это стимулирует нас придерживаться взвешенной системы управления рисками и эффективной кредитной политики. Нам это удается, а Клиенты благодарны, советуют нас друзьям и лонгируют вклады и остаются с нами.

СПРАВКА

АО "Коммерческий Индустриальный Банк" основан в 1993 году и работает на рынке как универсальный банк. Предоставляет полный спектр финансовых услуг как корпоративным клиентам, так и частным лицам. АТ "КИБ" выполняет все экономические нормативы, устанавливаемые НБУ в соответствии с законодательством. Банк насчитывает 36 отделений в разных регионах Украины.

У Татьяны Путинцевой за плечами более 20 лет опыта в банковском деле, 13 из которых — на руководящих должностях. Начинала с должности экономиста отделения, а уже через несколько лет была руководителем одного из отделений "Приватбанка". С 2006 года Татьяна Владимировна занимала должность заместителя Председателя Правления. За свою карьеру работала в руководящем составе ПАО "Проминвестбанк", АО "Сведбанк", АКБ "ТАС-Коммерцбанк", ОАО КБ "Пивденкомбанк". С 2013 занимала должность Заместителя Председателя Правления АО "ТАСкомбанк" — руководителя Восточного региона. Является Председателем Правления "Коммерческого Индустриального Банка" с апреля 2018 года.

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