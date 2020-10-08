Как во время кризиса увеличить прибыль и продолжить развиваться — Татьяна Путинцева, КИБ

Бизнес закаляется во время кризисов при грамотном управлении. "Коммерческий Индустриальный Банк" за 27 лет существования на украинском рынке пережил не одни сложные времена, но всегда продолжал расти и развиваться. Нынешний кризис, вызванный пандемией COVID-19, не стал исключением.

Банк не только успешно преодолел несколько месяцев турбулентности в экономике страны, но и вышел на высокий уровень прибыльности и продолжает динамично развиваться. О том, какую антикризисную стратегию выбрал банк, мы поговорили с Татьяной Путнцевой, главой правления "Коммерческого индустриального банка".

"Кризисы цикличны, они приходят и уходят, а клиенты — высшая ценность. Единственный способ их сохранить — понять их проблемы и помочь с ними справиться"

Татьяна Владимировна, не секрет, что пандемия и карантинные ограничения нанесли сильный удар по бизнесу, в том числе банковскому. Сократились кредитные портфели, их качество упало в результате снижения доходов Клиентов и тотального закрытия ряда бизнесов. В таких условиях многие банки, как правило, оптимизируют сеть отделений, приостанавливают активное кредитование и уменьшают расходы…

– Безусловно, кризис коснулся всех участников рынка. Банковский сектор ощутил на себе сильный удар. Из-за карантина закрылись многие предприятия, особенно в сфере услуг. Владельцы лишились дохода, люди потеряли рабочие места. Все это бумерангом коснулось банков, как розницу, так и корпоративный сектор. Без финансовой стабильности клиентам стало тяжело обслуживать кредиты.

Произошел отток и по депозитным вкладам. Депозиты начали забирать досрочно, уменьшилось количество пролонгаций и объем расчетных операций. Ко всему этому стоит добавить и увеличение операционных расходов. Банки полностью или частично переходили на удаленную работу сотрудников и дистанционное обслуживание клиентов. Это требовало дополнительного программного обеспечения, организации транспорта для сотрудников, закупки антисептических средств… Список большой.

Выполнение рекомендаций НБУ по кредитным каникулам и введение собственных программ лояльности для клиентов тоже сказались на прибыли?

– Разумеется, но оставить клиентов без поддержки в такой не простой период было бы неприемлемо. Еще в самом начале карантинных ограничений мы сделали ряд шагов навстречу клиентам АТ "КИБ", чтобы помочь им в сложных обстоятельствах и уменьшить нагрузку на их бизнес и бюджеты. Ведь кризисы приходят и уходят, а клиенты высшая ценность и единственный способ их сохранить — понять их проблемы и помочь с ними справиться.

Очевидно, что уменьшение кредитной нагрузки в период кризиса — это не просто помощь, а во многих случаях — это реальное спасение. Поэтому на период карантина с 1 марта по 30 апреля 2020 года мы отказались от штрафных санкций и начисления повышенных процентных ставок на просроченную задолженность за невыполнение условий кредитных договоров. Также мы рассматриваем обращения о реструктуризации срочных кредитов на условиях, рекомендованных НБУ, и отсрочки в оплате основного долга по кредитным договорам.

Как банк отреагировал на угрозу коронавируса, вы закрывали отделения?

– Генри Киссинджер, описывая кризисные явления в экономике, как-то сказал: "В кризисной ситуации самый дерзкий курс часто бывает самым безопасным". Закрытие отделений не принесло бы пользы ни нам, ни нашим клиентам. Поэтому все отделения работали во время карантина, соблюдая санитарный режим и особый график обслуживания.

Используя советы МОЗ Украины, мы ввели комплекс мер дополнительной защиты как клиентов, так и сотрудников, максимально минимизировав риски распространения вируса. Помещения банка несколько раз в день проходят специальную дезинфекцию и проветривание, а сотрудники работают в медицинских масках, перчатках и обеспечены антисептиками.

В отделение банка одновременно допускается не более пяти посетителей исключительно в средствах индивидуальной защиты — масках, с обеспечением безопасной социальной дистанции. Часть сотрудников переведены на дистанционную работу. Некоторые совещания проводятся в онлайн-режиме. Такое положение будет сохраняться до полной отмены карантина в Украине.

"В шоковых ситуациях крайне важно оперативно принимать сложные решения, а еще важнее их быстро имплементировать"

Условия для работы не из простых. Как же удалось сохранить прибыльность банка и выйти в рост? Открытые рейтинги и отчетности "Коммерческого Индустриального Банка" показывают, что вы остаетесь стабильной и прибыльной организацией.

– "Успех — это способность появляться в нужном месте в нужное время". В шоковых ситуациях крайне важно оперативно принимать сложные решения, а еще важнее их быстро имплементировать. Если момент выбран неподходящий, решение неверное, то бизнес легко сорвется в неконтролируемое пике с крайне негативными последствиями. Нам удалось выбрать правильный момент для диверсификации рисков, сохранить контроль над ситуацией. Для этого была проделана объёмная робота как ТОП-менеджментом, так и всей командой АТ "КИБ". Во время "жесткого" карантина прибыль оказалась меньше прогнозируемой, но уже летом мы выровнялись и фактически вышли на "бескризисный" прогноз по прибыли.

Как это выглядит в цифрах?

– За первое полугодие 2020 года, ключевые балансовые показатели демонстрировали прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активы выросли на 52%, а собственный капитал на 10%. Объем средств физических лиц с начала года вырос на 21,8%. По итогам первого полугодия 2020-го нам удалось получить прибыль в объеме 8,1 млн гривен. Несмотря на кризис, это довольно хороший показатель. К примеру прибыль Банка по итогам первого полугодия 2019 года была на 29,5% меньше. Выросли все ключевые статьи доходов. Только комиссионные доходы показали прирост на 186,3% и составили 77,4 млн гривен.

То есть, вы продолжили расти, несмотря на ситуацию?

– У нас выбрана стратегия роста и поставить этот процесс на паузу невозможно. В конечном итоге остается два варианта: либо постоянно расти, либо ужаться и остановиться. Останавливаться мы не намерены и сейчас активно развиваем как корпоративный бизнес, так и розничный. Выводим новые продукты. Из недавнего — "Детская" карта.

Развиваем наш онлайн-банкинг CIB-ONLINE, запустили новый корпоративный сайт и интегрируем все каналы коммуникаций с клиентами, в процессе еще интересные проекты по e-commerce и активно развиваем международное сотрудничество за кредитными программами МСБ. В октябре открылось отделение-касса в Зимней Воде, это пригород Львов, до конца года в планах еще одно такое отделение в Одессе… Да, это затраты в кризисное время, но и это будущая прибыль.

Что касается депозитной политики АТ "КИБ"…

– Управление депозитной ставкой достаточно тонкая работа, малейший перегиб — получаешь убытки. Мы держим конкурентные проценты по депозитам, которые дают людям возможность заработать, несмотря на общую тенденцию банков к снижению процентной ставки. Это стимулирует нас придерживаться взвешенной системы управления рисками и эффективной кредитной политики. Нам это удается, а Клиенты благодарны, советуют нас друзьям и лонгируют вклады и остаются с нами.

СПРАВКА

АО "Коммерческий Индустриальный Банк" основан в 1993 году и работает на рынке как универсальный банк. Предоставляет полный спектр финансовых услуг как корпоративным клиентам, так и частным лицам. АТ "КИБ" выполняет все экономические нормативы, устанавливаемые НБУ в соответствии с законодательством. Банк насчитывает 36 отделений в разных регионах Украины.

У Татьяны Путинцевой за плечами более 20 лет опыта в банковском деле, 13 из которых — на руководящих должностях. Начинала с должности экономиста отделения, а уже через несколько лет была руководителем одного из отделений "Приватбанка". С 2006 года Татьяна Владимировна занимала должность заместителя Председателя Правления. За свою карьеру работала в руководящем составе ПАО "Проминвестбанк", АО "Сведбанк", АКБ "ТАС-Коммерцбанк", ОАО КБ "Пивденкомбанк". С 2013 занимала должность Заместителя Председателя Правления АО "ТАСкомбанк" — руководителя Восточного региона. Является Председателем Правления "Коммерческого Индустриального Банка" с апреля 2018 года.