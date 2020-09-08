ПриватБанк в 2020 году возглавляет список прибыльных банков, Укрэксимбанк — убыточных

Государственный ПриватБанк по итогам января-июля 2020 года продолжает возглавлять список прибыльных украинских банков с финансовым результатом 16,2 млрд грн, тогда как наибольший убыток, начиная с апреля 2020 года, фиксирует государственный Укрэксимбанк (2,24 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

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Согласно им, вторую позицию в списке самых прибыльных украинских банков продолжил занимать Ощадбанк (4,32 млрд грн), третью — Райффайзен банк Аваль (2,46 млрд грн). На четвертом месте по-прежнему находится ПУМБ (1,5 млрд грн), а на пятом — ОТП Банк (908,94 млн грн), который поднялся на две ступени, получив в июле 319,78 млн грн чистой прибыли.

В свою очередь по убытку за июль список банков не изменился — по итогам 7 месяцев 2020 года на второй позиции продолжил находиться Проминвестбанк (ПИБ, 330,93 млн грн), на третьей — банк "Кредит Днепр" (184,42 млн грн), на четвертой — Правэкс Банк (99,86 млн грн), на пятой — БТА Банк (67,17 млн грн), свидетельствует отчетность НБУ.

Также в ней указывается, что в целом по итогам 7 месяцев 2020 года платежеспособные банки Украины получили 28,39 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (36,73 млрд грн).

Причем прибыльными в этот период были 58 из 75 работающих в Украине банков, отмечается в данных регулятора.

Согласно статистике центробанка, по итогам семи месяцев 2020 года по размеру общих активов 1 место в рейтинге сохранил ПриватБанк (585,21 млрд грн), второе — Ощадбанк (275,82 млрд грн), третье — Укрэксимбанк (239,05 млрд грн), четвертое — Укргазбанк (163,13 млрд грн) и пятое — Райффайзен банк Аваль (104,17 млрд грн).

Ранее сообщалось, что в течение текущей недели (с 31 августа — по 4 сентября) Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) запланировал продажу активов ликвидируемых банков на общую сумму 1 млрд 146,04 млн грн.