  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 20 минут назад

ПриватБанк в 2020 году возглавляет список прибыльных банков, Укрэксимбанк — убыточных

Прибыльными по итогам 7 месяцев 2020 года были 58 из 75 работающих в Украине банков

Фото: facebook.com/privatbank Фото: facebook.com/privatbank
Фото: facebook.com/privatbank

Государственный ПриватБанк по итогам января-июля 2020 года продолжает возглавлять список прибыльных украинских банков с финансовым результатом 16,2 млрд грн, тогда как наибольший убыток, начиная с апреля 2020 года, фиксирует государственный Укрэксимбанк (2,24 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Согласно им, вторую позицию в списке самых прибыльных украинских банков продолжил занимать Ощадбанк (4,32 млрд грн), третью — Райффайзен банк Аваль (2,46 млрд грн). На четвертом месте по-прежнему находится ПУМБ (1,5 млрд грн), а на пятом — ОТП Банк (908,94 млн грн), который поднялся на две ступени, получив в июле 319,78 млн грн чистой прибыли.

В свою очередь по убытку за июль список банков не изменился — по итогам 7 месяцев 2020 года на второй позиции продолжил находиться Проминвестбанк (ПИБ, 330,93 млн грн), на третьей — банк "Кредит Днепр" (184,42 млн грн), на четвертой — Правэкс Банк (99,86 млн грн), на пятой — БТА Банк (67,17 млн грн), свидетельствует отчетность НБУ.

Также в ней указывается, что в целом по итогам 7 месяцев 2020 года платежеспособные банки Украины получили 28,39 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (36,73 млрд грн).

Читайте также:
Что случилось с "Аркадой": кто виноват и получат ли инвесторы свои квартиры

Причем прибыльными в этот период были 58 из 75 работающих в Украине банков, отмечается в данных регулятора.

Согласно статистике центробанка, по итогам семи месяцев 2020 года по размеру общих активов 1 место в рейтинге сохранил ПриватБанк (585,21 млрд грн), второе — Ощадбанк (275,82 млрд грн), третье — Укрэксимбанк (239,05 млрд грн), четвертое — Укргазбанк (163,13 млрд грн) и пятое — Райффайзен банк Аваль (104,17 млрд грн).

Ранее сообщалось, что в течение текущей недели (с 31 августа — по 4 сентября) Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) запланировал продажу активов ликвидируемых банков на общую сумму 1 млрд 146,04 млн грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Что случилось с "Аркадой": кто виноват и получат ли инвесторы свои квартиры
Что случилось с "Аркадой": кто виноват и получат ли инвесторы свои квартиры
Золотовалютные резервы Украины превысили $29 млрд
Золотовалютные резервы Украины превысили $29 млрд
НБУ решил упростить ведение кассовых операций с национальной валютой
НБУ решил упростить ведение кассовых операций с национальной валютой
Загрузка...
Новое видео
"Знизу постукали": як кияни оцінили музичне шоу Зеленського на День Незалежності

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ярославский станет генеральным инвестором и координатором "Кремниевой Долины" в Харькове

  3. ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии коронавируса

  4. Вода по часам: в Крыму ввели самый жесткий этап ограничений на подачу воды

  5. В Швейцарии открыли 15-километровый железнодорожный тоннель в Альпах (ФОТО)

Загрузка...