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50 минут назад

Фонд гарантирования продает активы лопнувших банков за 1,1 млрд грн

Основную часть активов занимают права требований по кредитам и дебиторская задолженность

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В течение текущей недели (с 31 августа — по 4 сентября) Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) запланировал продажу активов ликвидируемых банков на общую сумму 1 млрд 146,04 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, из них на сумму 616,87 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 8,71 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков.

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Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 520,46 млн грн.

ТОП-6 банков по сумме, выставленных на продажу активов:

АО "Дельта Банк": на продажу выставлены активы на общую сумму 983,36 млн грн;

АО "Родовид Банк": на продажу выставлены активы на общую сумму 97,67 млн грн;

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ПУАО "Фидобанк": на продажу выставлено активы на общую сумму 59,02 млн грн;

АО "ВТБ Банк": на продажу выставлено активы на общую сумму 3,17 млн грн;

ПАО "Диамантбанк": на продажу выставлены активы на общую сумму 2,59 млн грн;

ПАО "Банк Камбио": на продажу выставлены активы на общую сумму 0,23 млн грн.

Подробнее с информацией о запланированных торгах и результатами продажи активов можно ознакомиться на сайте Фонда в разделе "Продажа активов".

Перед этим Фонд гарантирования на "голландском" аукционе продал пул активов обанкротившегося Дельта Банка, в который вошли права требования по кредитам к юрлицам и физлицам на 20 млрд грн.

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