Фонд гарантирования призывает вкладчиков банков-банкротов забрать свои деньги

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) призывает всех вкладчиков неплатежеспособных банков, которые еще не получили свои вклады в пределах гарантированной суммы, забрать свои деньги.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, из 95 банков, которые были переданы в управление Фонда с 2014 года, уже завершена ликвидация 45 банков. В остальных банках также завершается срок ликвидации.

"Фонд гарантирования выплачивает все средства исключительно в течение процедуры ликвидации. На сегодня сумма невыплаченных средств составляет около трех миллиардов гривен. Пожалуйста, обратитесь в банк-агента и получите такую ​​гарантированную сумму. Фондом постоянно осуществляется резерв на выплату гарантированных сумм и аккумулируются такие средства на счета Фонда.

На сегодняшний день такая сумма составляет около 12 млрд грн и она может быть использована исключительно на возмещение гарантированных выплат. И в том числе там есть сумма, которую вы должны получить", — заявила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Наталья Рудуха.

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Начиная с 2014 года, Фонд выплатил почти 90 млрд грн гарантированных выплат двум миллионам вкладчиков и готов выплатить остальные.

Для этого вкладчику неплатежеспособного банка достаточно обратиться к любому из 11 банков агентов.

Ранее в Фонде гарантирования пояснили, кто имеет первоочередное право на получение возмещения.

Напомним, 28 мая Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физлиц приняла решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Диамантбанк" и ПАО "Банк "Михайловский".