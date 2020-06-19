  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 50 минут назад

Фонд гарантирования призывает вкладчиков банков-банкротов забрать свои деньги

Для этого вкладчику неплатежеспособного банка достаточно обратиться к любому из 11 банков агентов

Фото: Слово и Дело Фото: Слово и Дело
Фото: Слово и Дело

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) призывает всех вкладчиков неплатежеспособных банков, которые еще не получили свои вклады в пределах гарантированной суммы, забрать свои деньги.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, из 95 банков, которые были переданы в управление Фонда с 2014 года, уже завершена ликвидация 45 банков. В остальных банках также завершается срок ликвидации.

Кратко и по делу в Telegram

"Фонд гарантирования выплачивает все средства исключительно в течение процедуры ликвидации. На сегодня сумма невыплаченных средств составляет около трех миллиардов гривен. Пожалуйста, обратитесь в банк-агента и получите такую ​​гарантированную сумму. Фондом постоянно осуществляется резерв на выплату гарантированных сумм и аккумулируются такие средства на счета Фонда.

На сегодняшний день такая сумма составляет около 12 млрд грн и она может быть использована исключительно на возмещение гарантированных выплат. И в том числе там есть сумма, которую вы должны получить", — заявила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Наталья Рудуха.

Читайте также:
Фонд гарантирования завершает распродажу активов обанкротившегося Дельта Банка

Начиная с 2014 года, Фонд выплатил почти 90 млрд грн гарантированных выплат двум миллионам вкладчиков и готов выплатить остальные.

Для этого вкладчику неплатежеспособного банка достаточно обратиться к любому из 11 банков агентов.

Ранее в Фонде гарантирования пояснили, кто имеет первоочередное право на получение возмещения.

Напомним, 28 мая Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физлиц приняла решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Диамантбанк" и ПАО "Банк "Михайловский".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Рада изменила процедуру банкротства в Украине на время карантина
Рада изменила процедуру банкротства в Украине на время карантина
Участникам пробного ВНО возвращать деньги начнут с 1 июля
Участникам пробного ВНО возвращать деньги начнут с 1 июля
"Слуга народа" требует заблокировать назначение главы правления Ощадбанка
"Слуга народа" требует заблокировать назначение главы правления Ощадбанка
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Тарас Мороз (Молоко від фермера) и Юрий Прус (AFA) о решениях для бизнеса

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский назвал условия, при которых Авакова могут отправить в отставку

  3. Украина установила новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

  4. В Минздраве назвали поведение украинцев "карантинной анархией"

  5. НБУ меняет индекс стоимости денег на межбанковском рынке

Загрузка...