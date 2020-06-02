Фонд гарантирования продлил сроки ликвидации двух обанкротившихся банков

28 мая Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) приняла решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО Диамантбанк и ПАО Банк Михайловский.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, срок ликвидации Диамантбанка продлен с 24 июня 2020 года до 23 июня 2021 года включительно.

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Срок ликвидации банка Михайловский перенесен с 13 июля 2020 года на 12 июля 2021 года включительно.

Кроме этого, на эти же сроки продлены полномочия ликвидатора обанкротившихся банков.

Напомним, 22 июня 2017 года Национальный банк Украины (НБУ) по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Диамантбанк".

Одной из причин банкротства банка называли арест одного из акционеров "Диаманта" экс-нардепа Николая Мартыненко ("Народный фронт").

Остальными ключевыми собственниками банка выступают Давид Жвания (23,8%) и Игорь Керезь (44,49%).

В том же месяце Фонд гарантирования официально объявил ТАСкомбанк Сергея Тигипко победителем конкурса на частичное отчуждение активов неплатежеспособного Диамантбанка.

23 июня был подписан договор о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного ПАО "Диамантбанк" в пользу принимающего банка — АО "ТАСкомбанк".

После этого, в сентябре 2017 года, владелец существенного участия в Банке — ООО "ПФК" Энергоинвест" обратилось с иском к Нацбанку, в котором просило признать противоправным и отменить решение об отнесении Банка к категории неплатежеспособных.

В ноябре 2019 года Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым была подтверждена законность решения НБУ об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных.

В свою очередь, НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года и сообщил, что еще 23 декабря 2015 года он присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью.

За несколько дней до этого между банком и ФК "Плеяда" был заключен договор факторинга, по которому кредитный портфель банка стоимостью более 682 млн грн был переуступлен этой финансовой компании по более низкой цене.

После этого "Плеяда" переуступила права требования по этим кредитам финансовой компании "Фагор", безосновательно пытаясь обязать заемщиков указанного банка возвращать кредиты этой финансовой компании.

В 2017 году Фонд гарантирования вкладов начал реструктуризацию задолженности физлиц-заемщиков банка "Михайловский".

В марте 2019 года Большая палата Верховного Суда Украины окончательно отказала финансовой компании "Плеяда" в обжаловании решения Фонда гарантирования вкладов физических лиц о признании недействительным договора о покупке кредитов банка "Михайловский" (Киев) накануне его банкротства.

Кассационный суд в составе Верховного Суда 16 января 2020 года признал, что финансовые компании "Плеяда" и "Фагор" не имеют правовых оснований для взыскания средств с кредиторов ПАО "Банк Михайловский".