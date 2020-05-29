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Банки 40 минут назад

За месяц банки-банкроты получили более 300 млн грн

От реализации активов сумма поступлений составила 275,4 млн грн

Фото: pravoza Фото: pravoza
Фото: pravoza

В апреле 2020 года на счета неплатежеспособных банков Украины поступило 308,2 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), от реализации активов сумма поступлений составила 275,4 млн грн.

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По данным ФГВФЛ, по объемам поступлений от продажи имущества лидировали, в частности:

ПАО "КБ "Надра"" — 130,7 млн грн;

ПАО "Банк "Киевская Русь"" — 69 млн грн;

АО "Дельта Банк" — 50,3 млн грн;

ПАО "Банк "Финансы и кредит"" — 7,4 млн грн;

АО "ВТБ БАНК" — 6,9 млн грн.

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Кроме того, за счет погашения кредитов неплатежеспособных банков в апреле 2020 года получили 30,4 млн грн, аренды имущества — 2,4 млн грн. От погашения ценных бумаг средства не поступали.

Всего с начала года по состоянию на 1 мая 2020 общая сумма поступлений средств в неплатежеспособных банков составила 1 млрд 886,3 млн грн.

От продажи активов банки получили 1 млрд 690,3 млн грн, погашение кредитов — 183,7 млн грн, аренды имущества — 12,3 млн грн.

Напомним, в 2019 году Национальный банк Украины получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 3,6 млрд грн, что на 960 млн грн больше, чем в 2018 году.

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