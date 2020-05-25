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Банки 40 минут назад

Фонд гарантирования продал пул активов банка "Надра" на 28 млрд грн

Победителем аукциона с предложением 188,9 млрд грн стало ООО "Финансовая компания "Днипрофинансгруп"

Фото: 24 канал Фото: 24 канал
Фото: 24 канал

22 мая Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на "голландском" аукционе продал большой пул активов банка "Надра", в который входили права требования к физлиц по ипотечным кредитам на 7,25 млрд грн, по автокредитам — на 4,4 млрд грн, по беззалоговым кредитам — на 8,7 млрд грн, а также права требования к субъектам хозяйствования (юрлица, ФЛП) — на 7,3 млрд грн.

Как сообщает Finbalance, значительная часть соответствующих займов была выдана еще до 2008 года. Часть активов с указанного пула — в залоге Нацбанка.

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Победителем аукциона с предложением 188,9 млрд грн стало ООО "Финансовая компания "Днипрофинансгруп".

В декабре 2019 года эта структура выкупила у ФГВФЛ ипотечный пул Дельта Банка на 327 млн ​​грн за 12,4 млрд грн.

В госреестре конечным бенефициаром ООО "Финансовая компания "Днипрофинансгруп" указан Вадим Бруякин.

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В апреле ФГВФЛ продал два ипотечных пула банка "Надра" — на 1,12 млрд грн (с дисконтом 98%) и 1,15 млрд грн за 10,7 млн грн (с дисконтом 99%).

Кроме того, в мае Фонд гарантирования приобрел сам у себя за 306,3 млн грн офисные помещения банка "Надра" общей площадью 11,33 тысяч квадратных метров (основная площадь — 5,4 тысяч квадратных метров) по адресу Киев, Шевченковский район , улица Сечевых Стрельцов, 17.

Напомним, 7 ноября прошлого года состоялась продажа пула активов АО "Дельта Банк", ПАО "КБ" Надра "и АО" БАНК "Финансы и кредит", состоящий из прав требования и иных имущественных прав по кредитным договорам, часть из которых находится в залоге НБУ.

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