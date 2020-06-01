Суд подтвердил запрет банку "Аркада" привлекать деньги физлиц

Окружной административный суд Киева своим решением от 4 марта 2020 года отказался удовлетворить иск банка "Аркада" к НБУ об отмене решения правления Нацбанка, которым до 1 января 2021 года остановлены операции банка "Аркада" по привлечению денег от физических лиц (в том числе путем размещения депозитных сертификатов).

Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, свое решение НБУ мотивировал тем, что в банке "Аркада" "нет эффективной системы управления рисками, которая в дальнейшем будет обеспечивать выявление, идентификацию и надлежащую оценку, мониторинг и контроль за всеми видами рисков на всех организационных уровнях, о чем свидетельствуют определенные АО АКБ "Аркада" нереалистичные предположения показателей бизнес-модели, а прогнозные показатели (с учетом экспертной корректировки): данные баланса банка, отчета о прибылях и убытках подтверждают неспособность к генерации доходов АО АКБ "Аркада" в 2019-2020 годах, что несет угрозу своевременному выполнению банком обязательств перед вкладчиками, приостановление операций по привлечению во вклады денежных средств физических лиц (кроме привлечения вкладов от связанных с банком лиц) является адекватным уровню угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов АО АКБ "Аркада"".

По оценкам НБУ, приостановление операций по привлечению денег от физических лиц (кроме привлечения вкладов от связанных с банком лиц), "будет способствовать своевременному выполнению банком обязательств перед вкладчиками и поддержке надлежащего финансового состояния АО АКБ "Аркада"".

В свою очередь суд констатировал, что согласно статье 48 закона "О банках и банковской деятельности" специализированным банкам (за исключением сберегательного) запрещается привлекать вклады (депозиты) от физических лиц в объемах, превышающих 5% капитала банка, а "материалами внеплановой инспекционной проверки подтверждается, что на 1 августа 2019 года истец не соблюдает установленных требований по объему вкладов, поскольку фактический объем вкладов превышает 5% капитала Банка".

"Наличными материалами дела также подтверждается, что по результатам внеплановой инспекционной проверки АО АКБ "Аркада", проведенной по состоянию на 1 октября 2019 года, установлено, что объем операций по договорам доверительного управления превышает 50% и на 1 октября 2018 года составляет 72,36% совокупных активов банка", — отметил суд.

Напомним, 29 мая у НБУ, Офиса президента, КГГА состоялись митинги инвесторов жилых проектов банка "Аркада".

По информации банка "Аркада", он остановил строительство трех жилых массивов в Киеве ("Патриотика", "Эврика", "Патриотика на озерах"), в строительство квартир в которых вложили деньги более 12 тысяч граждан (речь идет о почти 40 многоэтажных жилых домов).

Банк "Аркада" уверял, что "наиболее весомым фактором, которой негативно повлиял на финансирование строительства, являются именно ограничительные меры, которые были применены Национальным банком к банку "Аркада" как управляющего фондов финансирования строительства".

По данным банка, ранее он "привлекал депозиты, за счет которых осуществлял выдачу населению обеспеченных ипотекой кредитов, деньги из которых направлялись на строительство". Однако "в начале 2019 года введен запрет на привлечение банком новых депозитов", а также "обязано банк в короткие сроки вернуть вкладчикам привлеченные банком депозиты".

Напомним, застройщик жилого комплекса "Патриотика на Озерах", который со скандалами возводится в столичном районе "Осокорки", проложил дорогу для своей тяжелой строительной техники над коллектором, что может привести к техногенной катастрофе.