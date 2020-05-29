Инвесторы "Аркады" перекрыли Крещатик и обустроили палаточный городок (ФОТО)

Сегодня, сотни инвесторов трех жилых комплексов компании "Аркада-Строительство" частично перекрыли улицу Крещатик в знак протеста против заморозки строительных работ, после чего начали обустраивать палаточный городок у здания Киевской государственной горадминистрации.

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Мероприятие началось 09:00 около главного офиса банка "Аркада".

После этого участники акции перешли к Офису президента, а затем перекрыли две полосы Крещатика возле Киевгорадминистрации.

Митингующие требовали, чтобы компания "Аркада" возобновила строительство, а руководство Киева не мешало и ускорила введение в эксплуатацию уже построенных домов.

Протестующие скандировали: "Кличко, выходи поговорить с инвесторами банка Аркада!", "Мы стоим за свои квартиры, не для кого-то другого, для себя".

Напомним, застройщик жилого комплекса "Патриотика на Озерах", который со скандалами возводится в столичном районе "Осокорки", проложил дорогу для своей тяжелой строительной техники над коллектором, что может привести к техногенной катастрофе.

Ранее Delo.ua в материале "Бетон и кровь Осокорков: Что происходит вокруг строительства ЖК "Патриотика на озерах" сообщало, что в 2005 году Киевсовет своим решением передал в аренду на 15 лет ООО "Контактбудсервис" пять земельных участков в Дарницком районе Киева, площадь которых составляет 176 га для застройки объектами жилищного и социально-бытового назначения. Застройщиком выступил банк "Аркада".

В конце февраля 2020 года Верховный суд Украины отменил решения судов первой и апелляционной инстанции об отмене разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) на строительство жилого комплекса "Патриотика на озерах" на жилом массиве "Осокорки-Центральные" в Дарницком районе Киева, выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будэволюция".

В мае 2020 года суд в очередной раз арестовал скандальное незаконное строительство бывшего министра культуры, певицы Оксаны Билозир на улице Мирной 2/1 в Киеве.