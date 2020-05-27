Суд повторно арестовал скандальное строительство экс-главы Минкульта Билозир (ФОТО)

Суд в очередной раз арестовал скандальное незаконное строительство бывшего министра культуры, певицы Оксаны Билозир на улице Мирной 2/1 в Киеве.

Об этом сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов в Facebook.

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По его словам, на заседании сторона обвинения предоставила все доказательства.

"Представитель застройщика спокойно и четко объяснял, что нарушений этажности нет. И здание не 12-этажное, а 4 этажа. Все, что выше — антресоль. ... А еще просил не накладывать арест, ведь он будет отпугивать потенциальных инвесторов. Потому что, как видно из сайтов продажи недвижимости, они уже продают квартиры на 10 этаже, и с бассейном на 11 этаже...", — рассказал Бахматов.

Он также добавил, что суд арестовал застройку и запретил проводить там какие-либо строительные работы.

В то же время советник Виталия Кличко не исключает, что застройщик снова обратится в суд для снятия ареста.

Напомним, застройщик жилого комплекса "Патриотика на Озерах", который со скандалами возводится в столичном районе "Осокорки", проложил дорогу для своей тяжелой строительной техники над коллектором, что может привести к техногенной катастрофе.

Ранее Delo.ua в материале "Бетон и кровь Осокорков: Что происходит вокруг строительства ЖК "Патриотика на озерах" сообщало, что в 2005 году Киевсовет своим решением передал в аренду на 15 лет ООО "Контактбудсервис" пять земельных участков в Дарницком районе Киева, площадь которых составляет 176 га для застройки объектами жилищного и социально-бытового назначения. Застройщиком выступил банк "Аркада".

В конце февраля 2020 года Верховный суд Украины отменил решения судов первой и апелляционной инстанции об отмене разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) на строительство жилого комплекса "Патриотика на озерах" на жилом массиве "Осокорки-Центральные" в Дарницком районе Киева, выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будэволюция".