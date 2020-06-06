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Банки 20 минут назад

Фонд гарантирования завершает распродажу активов обанкротившегося Дельта Банка

Всего будет выставлено на продажу более 50 пулов активов общей балансовой стоимостью около 64 млрд грн

Фото: TUT.by Фото: TUT.by
Фото: TUT.by

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) анонсировал серию аукционов по продаже пулов активов неплатежеспособного АО №Дельта Банк" в июне — августе 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, всего будет выставлено на продажу более 50 пулов активов общей балансовой стоимостью около 64 млрд грн.

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В состав этих пулов войдут портфеле кредитов физических и юридических лиц, а также недвижимость. Аукционы будут проведены на электронной площадке Prozorro.Продажи по голландской моделью.

Ранее большинство этих кредитов, а также недвижимость неоднократно выставлялись на продажу как индивидуально, так и в пулах, но не нашли своего покупателя.

"Это будет финальный этап продажи активов АО "Дельта Банк". Учитывая, что срок процедуры ликвидации банка завершается в октябре 2020 года, активы будут продаваться массированно, пулами и с короткой экпозиции. Мы приглашаем инвесторов уже сейчас ознакомиться с активами, которые входят в состав пулов, информацией и документами, необходимыми для принятия решения об участии в аукционах", — говорится в сообщении.

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Напомним, в марте 2015 года Дельта Банк был признан неплатежеспособным, и тогда же в банке была введена временная администрация. Решение о ликвидации банка было принято Нацбанком 2 октября 2015 года. Позже ее продлили до 4 октября 2019 года. Процедуру окончательной ликвидации финучреждения планируют завершить 4 октября 2020 года.

В апреле 2018 года ФГВФЛ продал активы Дельта Банка за 311 млн грн. С 7 мая 2018 года Фонд осуществляет возмещение средств 311 тысячам вкладчиков банка по договорам банковского вклада и договорам банковского счета. 

В октябре Фонд объявил конкурс на обеспечение судебных процессов в международных арбитражах с целью взыскания с Российской Федерации компенсации за утрату АО "Дельта Банк" инвестиций на территории аннексированного Крыма.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

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