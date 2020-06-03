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Банки 20 минут назад

Фонд гарантирования выставляет на продажу офисные помещения Дельта Банка (ФОТО)

Аукцион по продаже объекта состоится на площадке ProZorro.Продажи. Начальная цена лота — 68,48 млн грн

Фото: ФГВФЛ Фото: ФГВФЛ
Фото: ФГВФЛ

Завтра, 4 июня, состоится английский аукцион по продаже офисных помещений АО "Дельта Банк" общей площадью 1 153,4 квадратных метров, расположенных в Киеве, на проспекте Голосеевский, 68, помещение 267.

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Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ, в лот также входят 27 единиц неотъемлемых основных средств (кондиционеры и элементы системы охраны).

"Помещение фасадные, с большими витринными окнами. Местоположение с высокой пешеходной активности, удобным транспортным сообщением, недалеко Центрального автовокзала, станций метро Голосеевская и Демеевская рядом с парковой зоной и вблизи ВДНХ — Национальным комплексом "Экспоцентр Украины"", — информируют в ФГВФЛ.

Аукцион по продаже объекта состоится на площадке ProZorro.Продажи.

Начальная цена лота — 68,48 млн грн.

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Конечный срок приема заявлений: 3 апреля в 20:00.

Напомним, в марте 2015 года Дельта Банк был признан неплатежеспособным, и тогда же в банке была введена временная администрация. Решение о ликвидации банка было принято Нацбанком 2 октября 2015 года. Позже ее продлили до 4 октября 2019 года. Процедуру окончательной ликвидации финучреждения планируют завершить 4 октября 2020 года.

В апреле 2018 года ФГВФЛ продал активы Дельта Банка за 311 млн грн. С 7 мая 2018 года Фонд осуществляет возмещение средств 311 тысячам вкладчиков банка по договорам банковского вклада и договорам банковского счета. 

В октябре Фонд объявил конкурс на обеспечение судебных процессов в международных арбитражах с целью взыскания с Российской Федерации компенсации за утрату АО "Дельта Банк" инвестиций на территории аннексированного Крыма.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

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