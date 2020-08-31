Фонд гарантирования вкладов продал пул активов лопнувшего Дельта Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на "голландском" аукционе продал пул активов обанкротившегося Дельта Банка, в который вошли права требования по кредитам к юрлицам и физлицам на 20 млрд грн.

Об этом сообщает Finbalance.

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Указано, что победителем аукциона с предложением 46,1 млн грн стало ООО "Финансовая компания "Дата Финанс".

При этом среди проданных долгов должников — Херсонский судостроительный завод, ООО "Ти Эл Си Системс", ООО "Украинский Бизнес Франчайзинг", ООО "Мерчант Хаус".

Известно, что последние 3 структуры фигурировали в материалах уголовного производства Генпрокуратуры о возможном выводе Дельта Банком за границу 4,1 млрд грн рефинансирования НБУ в 2014 году.

Напомним, Дельта Банк был основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,6%) и Cargill Financial Services International, Inc (29,4%).

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В 2013 году Дельта Банк входил в тройку крупнейших системных банков Украины.

События 2014 года — аннексия Крыма, военные действия на Донбассе, а также финансовый кризис в Украине — привели к оттоку депозитов.

В начале октября 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Дельта Банк.

В июле 2020 года в Киеве главный офис Дельта Банка выставили на продажу за 156 млн грн.

Ранее следователи Национальной полиции "разоблачили акционера и владельца АО "Дельта Банк" в неуплате налога". В частности, Николая Лагуна обвиняют в нанесении государству ущерба на сумму свыше 30 млн грн.