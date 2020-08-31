Владельцу Дельта Банка Лагуну объявили подозрение в деле на 30 млн грн

Следователи Национальной полиции "разоблачили акционера и владельца АО "Дельта Банк" в неуплате налога".

Банкир нанес государству ущерб на сумму свыше 30 млн грн, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Фигурант получил иностранный доход в сумме более 150 млн грн. Однако обязательных платежей, предусмотренных законом, в государственный бюджет не оплатил, чем нанес государству ущерб на сумму свыше 30 млн грн", — говорится в сообщении.

Следователи сообщили владельцу банка о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Указано, что в настоящее время досудебное расследование продолжается, полицейские принимают меры по избранию меры пресечения и наложения ареста на имущество.

Ранее Нацполиция обнародовала повестку о вызове бывшего мажоритарного акционера Дельта Банка Николая Лагуна на 26 августа для вручения уведомления о подозрении в уголовном производстве (№12015160160000210 от 3 марта 2015 года), допроса в качестве подозреваемого и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

Читайте также: Фонд гарантирования завершает распродажу активов обанкротившегося Дельта Банка

Согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 11 июля 2018 года, расследование уголовного производства №12015160160000210 осуществлялось в том числе "По фактам покушения на завладение неустановленными лицами земельным участком, владельцем которой является ООО "Ильичевский зерновой порт", завладения должностными лицами ОАО "Ильичевский масложировой комбинат" путем злоупотребления своим служебным положением денежными средствами АО "Дельта Банк" в особо крупных размерах и злоупотребление своим служебным положением должностными лицами ООО "Ильичевский зерновой порт" и ООО "Стройбуд Ильичевск", которые, вступив в преступный сговор с бывшими сотрудниками ПАО "Дельта Банк", с целью погашения задолженности по кредитным договорам и снятия обременения в ПАО "Дельта Банк" на залоговое имущество предоставили фиктивные договоры переуступки долга".

По данным ФГВФЛ, к началу 2020 года долг Дельта Банка перед Фондом составлял почти 9 млрд грн, а перед НБУ — около 5 млрд грн (по рефинансу).

ФГВФЛ заявлял, что рыночная стоимость активов Дельта Банка была определена независимым оценщиком на уровне 27,4 млрд грн, или 30% от суммы, указанной "на бумаге" (94,27 млрд грн).