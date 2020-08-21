Экс-владельца Дельта Банка вызывают для объявления ему о подозрении (ДОКУМЕНТ)

Бывшему владельцу обанкротившегося ПАО "Дельта Банк" Николаю Лагуну направили повестку о вызове для вручения сообщения о подозрении в уголовном производстве по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Лагуна подозревают в покушении на мошенничество, служебной подделке, в злоупотреблении полномочиями, в присвоении имущества, в отмывании средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и в получении неправомерной выгоды.

По всем статьям указываются отягчающие формулировки (тяжкие последствия, крупные размеры и деяния группой лиц).

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

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В марте 2015 года Дельта Банк был признан неплатежеспособным, и тогда же в банке была введена временная администрация. Решение о ликвидации банка было принято Нацбанком 2 октября 2015 года.

Позднее ее продлили до 4 октября 2019 года. Процедуру окончательной ликвидации финучреждения планируют завершить 4 октября 2020 года.

В апреле 2018 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продал активы Дельта Банка за 311 млн грн. С 7 мая 2018 года Фонд осуществляет возмещение средств 311 тысячам вкладчиков банка по договорам банковского вклада и договорам банковского счета.

В октябре ФГВФЛ объявил конкурс на обеспечение судебных процессов в международных арбитражах с целью взыскания с Российской Федерации компенсации за утрату АО "Дельта Банк" инвестиций на территории аннексированного Крыма.