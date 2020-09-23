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Банки 30 минут назад

На докапитализацию Укрэксимбанка Минфин решил потратить около 7 млрд грн

Для этого Министерство финансов поручается выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на указанную сумму сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых

На докапитализацию Укрэксимбанка Минфин решил потратить около 7 млрд грн На докапитализацию Укрэксимбанка Минфин решил потратить около 7 млрд грн

Кабинет министров решил докапитализировать государственный Укрэксимбанк (Киев) на 6,8 млрд грн.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, представляя проект решения в ходе заседания правительства.

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"Вашему вниманию предлагается проект постановления Кабинета министров по увеличению уставного капитала (…) Укрэксимбанка. По предложению Нацбанка Украины, необходимый размер дополнительного капитала для Укрэксимбанка по результатам диагностического обследования на данный момент составляет 6,8 млрд грн", — отметил Марченко.

По его словам, для этого Министерство финансов поручается выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на указанную сумму сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых.

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Марченко добавил, что проект решения вносится Минфином с учетом рекомендаций и продолжений Экспортно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков.

Ранее председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер заявлял, что в августе шел диалог между правительством, банком и НБУ о докапитализации на сумму около 10 млрд грн.

Мецгер подчеркивал, что докапитализация необходима банку из-за убытка, возникшего на фоне формирования резервов по кейсам, уточняя, что история некоторых из них достигает 10-12 лет.

Напомним, банк АО "Укрэксимбанк" планировал в 2020 году обратиться за докапитализацией в Кабинет министров на сумму около $1 млрд.

 

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