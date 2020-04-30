Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг госбанков Украины на уровне "В"

Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне "В".

Оно также пересмотрело прогноз с "позитивного" на "стабильный", сообщает Finbalance.

Указано, что это решение следует за пересмотром суверенного прогноза для Украины с "позитивного" на "стабильный" в свете влияния пандемии коронавируса.

Fitch ожидает, что в 2020 году ВВП Украины упадет на 6,5% (после роста на 3,2% в 2019 году) и вырастет на 3,5% в 2021 году.

По мнению агентства, смягчить ситуацию может увеличение социальных расходов бюджетного и "антивирусного" фондов (1,6% ВВП). Вместе с тем, остается неопределенность относительно продолжительности кризиса, который вызывает COVID-19.

После девальвации гривни на 11% с начала марта Fitch прогнозирует, что по итогам всего 2020 года украинская национальная валюта ослабнет на 25%, что будет давить на банки.

В то же время, по мнению аналитиков агентства, анонсированное Нацбанком обеспечение участников дополнительной ликвидностью и регуляторные смягчения помогут банкам управлять проблемной задолженностью.

Читайте также: Агентство Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору Украины

При этом оценку финансового состояния четырех украинских госбанков агентство обосновывает, в частности, потенциальной поддержкой, которую они могут получить от правительства в случае возникновения такой необходимости.

В этом контексте Fitch вспоминает в том числе осуществленные в прошлые годы докапитализации ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, а также в целом незначительную цену вопроса в случае Укргазбанка, учитывая его скромные размеры.

Ранее сообщалось, что валовый внешний долг Украины на конец 2019 года вырос в сравнении с прошлым годом на $7,029 млрд (на 6,1%) до $121,739 млрд.

Напомним, Международное агентство Standard & Poor's (S&P) Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.