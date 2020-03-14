Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг Украины

Международное агентство Standard & Poor"s (S&P) Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Указано, что прогноз "стабильный" уравновешивает риски для сырьевой экономики Украины из-за ухудшающейся внешней среды и неопределенности в отношении возможных изменений политики после назначения нового правительства, а также более сильные внешние позиции страны и улучшение динамики государственного долга.

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При этом агентство может рассмотреть положительное рейтинговое действие в течение следующего года, если правительство добьется прогресса в своей программе реформ, сохранив при этом прежние достижения, включая независимость Национального банка Украины (НБУ) — как органа денежно-кредитного регулирования, так и регулятора финансовой системы.

"Мы считаем это критически важным для правительства — поддержание доступа к официальному и коммерческому финансированию по разумным ставкам", — говорится в сообщении.

Также рейтинг может быть повышен, если внешняя ликвидность Украины превзойдет прогнозы агентства.

С другой стороны, S&P может понизить рейтинг, если перебои с финансированием по льготным программам или на рынках капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность Украины обеспечить крупные выплаты в иностранной валюте.

"Такие сбои могут произойти, если правительство откажется от ключевых реформ", — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2019 года международное агентство S&Ps Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с уровня "В-" до "В".

В марте 2020 года агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" с позитивным прогнозом.