Валовый внешний долг Украины превысил $120 млрд

Валовый внешний долг Украины на конец 2019 года вырос в сравнении с прошлым годом на $7,029 млрд (на 6,1%) до $121,739 млрд.

Об этом следует из данных на сайте Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, относительно ВВП Украины долг составляет 78,6%.

"В четвертом квартале 2019 года внешний долг государственного сектора вырос на $1,6 млрд и составил $51,8 млрд (33,4% от ВВП). Одновременно выросли внешние обязательства частного сектора — на $1,7 млрд и на 31 декабря 2019 года составляли $69,9 млрд (45,2% от ВВП)", — говорится в сообщении.

Указано, что внешний долг центрального банка в четвертом квартале 2019 года увеличился на $102 млн до $7,3 млрд (4,7% от ВВП).

В то же время объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в четвертом квартале сократился с $4,9 млрд до $4,8 млрд (3,1% от ВВП).

В свою очередь межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, вырос за квартал на $0,3 млрд и составил $10,5 млрд (6,8% от ВВП) на конец 2019 года.

Как сообщалось, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 1,99 трлн грн или $84,36 млрд. В течение 2019 года сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 170,35 млрд грн (7,86%), а в долларовом эквиваленте выросла на $6,04 млрд (на 7,71%).

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило на негативный прогноз по банковскому сектору семи постсоветских стран, включая Украину.