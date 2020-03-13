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Банки 50 минут назад

Нацбанку не хватит международных резервов, чтобы противостоять кризису — Совет НБУ

В этом контексте возрастает значение сотрудничества Украины с международными официальными кредиторами

Нацбанку не хватит международных резервов, чтобы противостоять кризису — Совет НБУ Нацбанку не хватит международных резервов, чтобы противостоять кризису — Совет НБУ
Богдан Данилишин. Фото: Лига

Национальному банку Украины не хватит имеющихся на начало марта 26,6 млрд долларов международных резервов для самостоятельного противостояния финансовому кризису, аналогичному кризису 2008 года. Об этом глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин сообщил на своей странице в Facebook.

"Из 26,6 млрд долларов только примерно 17,6 млрд долларов — это чистые ЗВР, которыми НБУ может распоряжаться самостоятельно. Сценарный принцип анализа также показывает, что объема чистых ЗВР в 17,6 млрд долларов недостаточно для покрытия дефицита при наличии внешних шоков", — подчеркнул Данилишин.

Он добавил, что международные резервы НБУ составляют 70-80% от композитного индикатора МВФ, то есть по этому индикатору они выглядят несформированными.

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"В этом контексте возрастает значение сотрудничества Украины с международными официальными кредиторами — МВФ, Всемирным банком, ЕС, правительствами иностранных государств, поступления средств от которых не только увеличивает объем наших международных резервов, но и посылает позитивные сигналы частным кредиторам и инвесторам", — отметил глава совета НБУ.

В этой связи Данилишин предложил разработать и принять Программу антикризисных мер, аналогичную программе Кабмина во время кризиса 2008 года.

При этом глава Совета НБУ поддержал политику правления Нацбанка, направленную на сглаживание колебаний курса гривни.

"Недопущение резкой девальвации гривни при возникновении панических настроений (трехкратная девальвация в 2014-2015 годах уже стала причиной долгового и банковского кризиса) и сглаживания Национальным банком прыжков валютного курса является важной составляющей обеспечения стабильности национальной денежной единицы. Но выполнение этих базовых функций центральным банком, безусловно, требует наличия достаточного объема международных резервов", — резюмировал Данилишин.

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Напомним, в феврале 2020 года международные резервы Украины выросли на 300 млн долларов и составили 26,6 млрд долларов.

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