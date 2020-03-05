За февраль 2020 года международные резервы Украины выросли на 300 млн долларов и составили 26,6 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

"В феврале чистое предложение валюты увеличилось вследствие сохранения на достаточном уровне поступлений от экспорта и одновременного уменьшения спроса на валюту со стороны импортеров. Это происходило на фоне более низких цен и потребности в энергоносителях в условиях теплой зимы, а также распространения коронавируса, что усложнило торговлю и сдерживало международный туризм", — сообщили в Нацбанке.

Как результат, объемы покупки валюты НБУ на межбанке превысили объемы продаж на 689 млн долларов, что позволило компенсировать расходы государства на погашение и обслуживание госдолга в иностранной валюте. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценения Национальный банк также провел валютную интервенцию по продаже валюты на 45 млн долларов.

На обслуживание и погашение госдолга направлено 768,8 млн долларов (в эквиваленте). В то же время в течение месяца правительство привлекло 202,3 млн долларов за счет размещения валютных ОВГЗ.

В НБУ подчеркивают, что объем международных резервов покрывает четыре месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

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Напомним, по состоянию на 1 февраля 2020 года международные резервы Украины составляли 26,3 млрд долларов и по итогам января они выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года.

В декабре 2019 года международные золотовалютные резервы Украины также выросли на рекордные 3,37 млрд долларов, достигнув рекордного за последние 7 лет значения — 25,3 млрд долларов.

А в ноябре 2019 года они составили 21,9 млрд долларов, увеличившись на 2,5% из-за благоприятной ситуации на валютном рынке.