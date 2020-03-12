$620 млн за два дня: Сколько еще золотовалютных резервов уйдет на поддержку гривни

12 марта спрос на валюту продолжает расти как, собственно говоря, и сам курс доллара и евро по отношению к украинской национальной валюте.

НБУ в четверг вышел на межбанковский валютный рынок с предложением о продаже около 200 млн долларов.

В Нацбанке говорят, что имеют достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями. "Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 млрд долларов, поэтому мы готовы, при необходимости, и дальше проводить интервенции по продаже валюты", — отмечают там.

В таком контексте следует обратить внимание на саму структуру золотовалютных резервов НБУ, где на начало 2020 года только 3 млрд долларов из около 27 млрд долларов ЗВР были обозначены как "живые деньги". Основной резерв — акции, качество которых многими аналитиками ставится под сомнение.

Таким образом, если в ближайшие несколько дней НБУ будет продавать на межбанке сумму аналогичную той, которая продавалась 10-11 марта, нетрудно посчитать, когда из структуры ЗВР Украины уйдут "живые деньги".

Между тем, в НБУ продолжают считать, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено больше психологическим фактором, прежде всего из-за распространения миром коронавируса. "На самом деле, с точки зрения экономических показателей, его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", — отмечают в НБУ.

О том, что гривня оказалась сегодня под давлением мировых проблем в комментарии Delo.ua говорит аналитик Альпари Вадим Иосуб. "Смена Кабмина в Украине наложилась на "идеальный шторм", который царит на мировых рынках. Инвесторы поддаются панике на фоне распространения коронавируса, который широко вышел за пределы Китая и шагает по просторам Ближнего Востока, Европы, США. Это привело к обвалу на мировых фондовых рынках. Американские индексы в считанные дни потеряли около 20%, что позволят формально говорить о "медвежьем рынке". Одновременно с этим, Москва и Эр Рияд совместными усилиями развалили сделку по сокращению добычи нефти в формате ОПЕК+. В результате, в понедельник нефть марки Brent падала до 32 долларов за бочку. На таком негативном фоне глобальные инвесторы бегут с развивающихся рынков, продавая местные облигации и национальные валюты. В этом смысле гривня оказалась под давлением мировых проблем", — говорит Вадим Иосуб.

Аналитик советует обратить внимание на валюты соседних с Украиной стран. "Недельное падение гривни выглядит внушительным лишь до тех пор, пока не поинтересоваться: а что там у соседей? Лишь за понедельник белорусский рубль потерял к доллару 5%. К российскому рублю за этот день доллар прибавил и вовсе 10%. На таком фоне гривня выглядит пока более устойчивой к внешним шокам", — отмечает Вадим Иосуб.

В четверг, 12 марта 2020 года НБУ удешевил официальный курс гривни по отношению к доллару на 31 копейку — с 25,3135 грн/доллар (по состоянию на среду) до 25,624 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению со средой, вырос в цене на 56 копеек — с 28,7916 грн/евро до 29,0499 грн/евро.

Официальный курс валют на 12 марта:

✅ 1 доллар США — 25,624 грн;

✅ 1 евро — 29,0499 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 27,4244 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,1472 грн.

На межбанковском валютном рынке 12 марта доллар в покупке подорожал на 8 копеек, в продаже — на 9 копеек. В среду, 11 марта, межбанк закрылся в диапазоне 25,72/25,75 грн/доллар, а уже в четверг, 12 марта, открылся в диапазоне 25,80/25,84 за доллар.

Курс евро на межбанке в покупке вырос на 9 копеек, в продаже — на 10 копеек. 12 марта торги по евро стартовали в диапазоне 29,17/29,22 грн за евро. 11 марта закрылись на уровне — 29,08 / 29,88 грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару будет в пределах 25,60-26,00 грн/доллар, по евро — 29,076-29,432 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 26,35 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,80 грн/доллар. По сравнению со средой — курс на наличном рынке был 25,60/25,95 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 75 копеек, в продаже на 85 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 12 марта на наличном рынке составил 29,30/29,90 грн/евро. 11 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 28,77 грн/евро, продавали — 29,20 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подорожал на 53 копейки, в продаже — на 70 копеек.

Отметим, в первый банковский день этой недели, вторник, 10 марта, курс на наличном рынке был: 25,25/25,65 грн/доллар, 28,30/28,80 грн/евро.

На ближайшие дни аналитики прогнозируют дальнейший, но не стремительный рост доллара.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,8 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться по 25,6/26,0 грн/доллар", — говорит Вадим Иосуб.

В таких же пределах видит курс доллара и руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.