Гривня притормозила падение: затишье перед бурей или стабилизация?

После резкого проседания во вторник, 10 марта, когда гривня падала на фоне мировых новостей о рухнувших рынках, уже 11 марта темпы падения нацвалюты на межбанковских валютных торгах замедлились.

Существенное преобладание предложения над спросом в первый банковский день этой недели на межбанковском валютном рынке в НБУ объясняют, в основном, психологическими факторами. "Настроения участников финансовых рынков ухудшились из-за распространения миром коронавируса и шокового падения цен на нефть в последние дни", — считают в Нацбанке.

В НБУ успокаивают — фундаментальных факторов для существенного ухудшения ситуации пока нет. "Украина продолжает наращивать поставки товаров за рубеж по основным статьям экспорта, в то же время мы не являемся экспортерами нефти, поэтому снижение цен на этот товар дает скорее большую экономию на импорте энергоносителей", — сообщает регулятор.

Тем временем директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник указывает на тот факт, что из около 27 млрд долларов золотовалютных резервов Украины, только 3 млрд в "живых деньгах" — остальное в ценных бумагах и в драгоценных металлах. "Из этих 3 млрд долларов НБУ за один день продало около 300 млн = 10%", — отмечает Бортник.

Между тем, в НБУ обещают и в дальнейшем внимательно следить за ситуацией на финансовых рынках и при необходимости проводить валютные интервенции. Там считают международные резервы Украины достаточными как для выполнения текущих обязательств Украины, так и для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке.

В среду, 11 марта 2020 года НБУ удешевил официальный курс гривни по отношению к доллару на 39 копеек — с 24,9215 грн/доллар (по состоянию на вторник) до 25,3135 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению со вторником, вырос в цене на 56 копеек — с 28,2336 грн/евро до 28,7916 грн/евро.

Официальный курс валют на 11 марта:

✅ 1 доллар США — 25,3135 грн;

✅ 1 евро — 28,7916 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 27,1721 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 32,9708 грн.

На межбанковском валютном рынке 11 марта доллар в покупке подорожал на 16 копеек, в продаже — на 14 копеек. Во вторник, 10 марта, межбанк закрылся в диапазоне 25,37/25,41 грн/доллар, а уже в среду, 11 марта, открылся в диапазоне 25,53/25,55 за доллар.

Курс евро на межбанке в покупке вырос в цене на 8 копеек, в продаже — на 6 копеек. 11 марта торги по евро стартовали в диапазоне 28,92/28,94 грн за евро. 10 марта закрылись на уровне — 28,84 / 28,88 грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару будет в пределах 25,35-25,75 грн/доллар, по евро — 28,645-29,226 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 25,60 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 25,95 грн/доллар. По сравнению со вторником — курс на наличном рынке был 25,25/25,65 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 35 копеек, в продаже на 30 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 11 марта на наличном рынке составил 28,77/29,20 грн/евро. 10 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 28,30 грн/евро, продавали — 28,80 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подорожал на 47 копеек, в продаже — на 40 копеек.

По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит смотреться достаточно неуверенно из-за сложной ситуации на мировых рынках и высокого спроса на валюту со стороны нерезидентов, а также растущего спроса со стороны населения.

"В ближайшей перспективе, возможен откат курса к отметке 25,7 грн/доллар с дальнейшей целью — 26 грн/доллар", — прогнозирует Андрей Шевчишин.

Аналитик считает, что в дальнейшем на курс гривни будет иметь влияние ясность по сотрудничеству Украины с МВФ.

Отметим, ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с МВФ важно для Украины, с точки зрения доверия инвесторов, а не только ради очередного транша.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что обновленный Кабинет министров продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами.