$150 млн за 30 минут: НБУ пытается спасти курс гривни от обвала

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на вторник, 10 марта 2020 года.

По сравнению с последним банковским днем прошлой недели, пятницей, 6 марта НБУ удешевил официальный курс гривни по отношению к доллару на 18 копеек — с 24,7413 грн/доллар до 24,9215 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с пятницей, вырос в цене на 54 копейки — с 27,6942 грн/евро до 28,2336 грн/евро.

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Отметим, за прошлую неделю официальный доллар подорожал на 15 копеек, евро — на 71 копейку.

Официальный курс валют на 10 марта:

✅ 1 доллар США — 24,9215 грн;

✅ 1 евро — 28,2336 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 26,6654 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 32,4154 грн.

На межбанковском валютном рынке 10 марта доллар в покупке подорожал на 27 копеек, в продаже — на 28 копеек. В пятницу, 6 марта, межбанк закрылся в диапазоне 24,98/25,01 грн/доллар, а уже во вторник 10 марта открылся в диапазоне 25,25/25,29 за доллар.

В OTP Bank сообщили, что в начале торгов на межбанк вышел НБУ, "За первые 30 минут им продано порядка 150 млн долларов", — отметили в OTP Bank.

Курс евро на межбанке в покупке вырос в цене на 40 копеек, в продаже — на 41 копейку. 10 марта торги по евро стартовали в диапазоне 28,74/28,79 грн за евро. 6 марта закрылись на уровне — 28,34 / 28,38 грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару будет в пределах 25,05-25,50 грн/доллар, по евро — 28,431-29,07 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 25,25 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 25,65 грн/доллар. По сравнению с пятницей — курс на наличном рынке был 24,55/24,65 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 70 копеек, в продаже на 1 гривню.

Средний курс купли/продажи евро утром 10 марта на наличном рынке составил 28,30/28,80 грн/евро. 6 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 27,37 грн/евро, продавали — 27,50 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подорожал на 93 копейки, в продаже — на 1 гривню 30 копеек.

Отметим, за всю прошлую неделю наличный доллар в покупке подорожал на 7 копеек, в продаже — на 10 копеек, евро поднялся в цене в покупке на 47 копеек, в продаже — на 45 копеек.

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"Биржевые цены на нефть упали приблизительно на 30% после того, как в пятницу провалились переговоры стран ОПЕК и РФ по сокращению добычи. Это повлекло за собой падение всех фондовых рынков и появление глобальных панических настроений у инвесторов. Следом стали дешеветь валюты развивающихся рынков, на которых наблюдается отток капитала", — комментируют сложившуюся ситуацию на рынке валют в OTP Bank.

Аналитик ICU Михаил Демкив рекомендует обратить внимание на этой неделе на такие факторы:

- пересмотр Нацбанком учетной ставки в четверг;

- изменение процентных ставок;

- реакция банков;

- валютные интервенции НБУ;

- визит украинской делегации в МВФ в ближайшее время.

Решение, которое НБУ примет относительно уровня учетной ставки 12 марта в ракурсе сегодняшней ситуации, Михаил Демкив считает сложным для регулятора — прогнозировать сам, какой будет учетная ставка, пока также не берется.

Относительно изменения процентных ставок, то здесь следует отметить, что Министерство финансов отменило аукцион по размещению ОВГЗ, который был запланирован на сегодня. "Ждем следующий 17 марта, но мы уже видим, что процентные ставки пошли вверх", — говорит Михаил Демкив.

Тренд, согласно которому ставки по депозитам летели вниз, по мнению аналитика ICU, как минимум, замедлится. "Что сейчас и чего не было в 2013/14 — срочных депозитов. Поэтому проблема ликвидности у банков точно не будет стоять остро", — отмечает Демкив.

Тем временем, НБУ, по словам Демкива, имеет возможность пока влиять на ситуацию на рынке. "Патронов (резервов) за несколько предыдущих относительно сытых лет накопили немало (26,3 млрд долларов). Нелегкий вопрос — как и когда их применять?", — говорит аналитик ICU.