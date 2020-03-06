Больше всего на рынке валют за неделю подорожало евро

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на пятницу, 6 марта 2020 года.

По сравнению с четвергом, 5 марта НБУ укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару почти на 15 копеек — с 24,8908 грн/доллар до 24,7413 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с четвергом, снизился в цене на 1 копейку — с 27,7047 грн/евро до 27,6942 грн/евро.

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Отметим, в первый банковский день этой недели понедельник, 2 марта официальный курс гривни по отношению к доллару и евро был таким: 24,59 грн/доллар, 26,9789 грн/евро. Таким образом, за неделю официальный доллар подорожал на 15 копеек, евро — на 71 копейку.

Официальный курс валют на 6 марта:

✅ 1 доллар США — 24,7413 грн;

✅ 1 евро — 27,6942 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 25,9983 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,941 грн.

На межбанковском валютном рынке 6 марта доллар в покупке подешевел на 2 копейки, в продаже — курс не изменился. В четверг, 5 марта, межбанк закрылся в диапазоне 24,70/24,72 грн/доллар, а уже 6 марта открылся в диапазоне 24,68/24,72 за доллар.

Курс евро на межбанке в покупке вырос в цене на 8 копеек, в продаже — на 11 копеек. 6 марта торги по евро стартовали в диапазоне 27,72/27,77 грн за евро. 5 марта закрылись на уровне — 27,64 / 27,66 грн/евро.

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На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 24,55 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 24,65 грн/доллар. По сравнению с четвергом — курс на наличном рынке был 24,60/24,70 грн/доллар — и в покупке, и в продаже доллар подешевел на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 6 марта на наличном рынке составил 27,37/27,50 грн/евро. 5 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 27,30 грн/евро, продавали — 27,50 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подорожал на 7 копеек, в продаже — курс остался неизменным.

В начале недели стоимость американской и европейской валют на наличном рынке была: 24,48/24,55 грн/доллар, 26,90/27,05 грн/евро. Таким образом, за неделю наличный доллар в покупке подорожал на 7 копеек, в продаже — на 10 копеек, евро поднялся в цене в покупке на 47 копеек, в продаже — на 45 копеек.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин объясняет курсовые потери гривни тем, что рынок переваривает смену правительства, а также оценивает заявления нового премьер-министра Украины, в частности, о том, что сотрудничество с МВФ будет продолжено, запуск рынка земли он поддерживает, а сам вопрос возможности покупки земли иностранцами, по его мнению, должен быть вынесен на референдум.

"Между тем, нерезиденты продолжают выходить из украинских бумаг. Неопределенность на мировых финансовых рынках, которая тормозит инвестиции в развивающиеся рынки, сохраняется", — отмечает в комментарии Delo.ua Шевчишин.

Согласно прогнозам аналитика, вероятно, в ближайшее время гривня продолжит ослабление до уровня 25 грн. за доллар.