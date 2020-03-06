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Валюта 20 минут назад

Больше всего на рынке валют за неделю подорожало евро

По прогнозам экспертов, гривня продолжит падение

Больше всего на рынке валют за неделю подорожало евро Больше всего на рынке валют за неделю подорожало евро
Фото: Юлия Березовская/Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на пятницу, 6 марта 2020 года.

По сравнению с четвергом, 5 марта НБУ укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару почти на 15 копеек — с 24,8908 грн/доллар до 24,7413 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с четвергом, снизился в цене на 1 копейку — с 27,7047 грн/евро до 27,6942 грн/евро.

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Отметим, в первый банковский день этой недели понедельник, 2 марта официальный курс гривни по отношению к доллару и евро был таким: 24,59 грн/доллар, 26,9789 грн/евро. Таким образом, за неделю официальный доллар подорожал на 15 копеек, евро — на 71 копейку.

Официальный курс валют на 6 марта:

✅ 1 доллар США — 24,7413 грн;

✅ 1 евро — 27,6942 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 25,9983 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,941 грн.

На межбанковском валютном рынке 6 марта доллар в покупке подешевел на 2 копейки, в продаже — курс не изменился. В четверг, 5 марта, межбанк закрылся в диапазоне 24,70/24,72 грн/доллар, а уже 6 марта открылся в диапазоне 24,68/24,72 за доллар.

Курс евро на межбанке в покупке вырос в цене на 8 копеек, в продаже — на 11 копеек. 6 марта торги по евро стартовали в диапазоне 27,72/27,77 грн за евро. 5 марта закрылись на уровне — 27,64 / 27,66 грн/евро.

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На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 24,55 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 24,65 грн/доллар. По сравнению с четвергом — курс на наличном рынке был 24,60/24,70 грн/доллар — и в покупке, и в продаже доллар подешевел на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 6 марта на наличном рынке составил 27,37/27,50 грн/евро. 5 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 27,30 грн/евро, продавали — 27,50 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подорожал на 7 копеек, в продаже — курс остался неизменным.

В начале недели стоимость американской и европейской валют на наличном рынке была: 24,48/24,55 грн/доллар, 26,90/27,05 грн/евро. Таким образом, за неделю наличный доллар в покупке подорожал на 7 копеек, в продаже — на 10 копеек, евро поднялся в цене в покупке на 47 копеек, в продаже — на 45 копеек.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин объясняет курсовые потери гривни тем, что рынок переваривает смену правительства, а также оценивает заявления нового премьер-министра Украины, в частности, о том, что сотрудничество с МВФ будет продолжено, запуск рынка земли он поддерживает, а сам вопрос возможности покупки земли иностранцами, по его мнению, должен быть вынесен на референдум.

"Между тем, нерезиденты продолжают выходить из украинских бумаг. Неопределенность на мировых финансовых рынках, которая тормозит  инвестиции в развивающиеся рынки, сохраняется", — отмечает в комментарии Delo.ua Шевчишин.

Согласно прогнозам аналитика, вероятно, в ближайшее время гривня продолжит ослабление до уровня 25 грн. за доллар.

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