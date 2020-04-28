Укрэксимбанк из-за проблемных активов хочет выпросить у Кабмина $1 млрд

Государственный банк АО "Укрэксимбанк" планирует в 2020 году обратиться за докапитализацией в Кабинет министров на сумму около $1 млрд.

Об этом в интервью изданию "Украинский капитал" заявил глава правления финучреждения Евгений Мецгер.

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"Не секрет, что в банке достаточно большой проблемный кредитный портфель. Очень много кредитных кейсов — в состоянии реструктуризации. Часть из них носит формат отложенных проблем. Усиливает этот эффект пандемия и коронавирус, плюс пережитые несколько кризисов. Каждый из них давал определенный виток проблемности", — отметил Мецгер.

По его словам, на сегодня NPL (неработающие кредиты — Delo.ua) банка превышают 70 млрд грн.

Мецгер подчеркнул, что среди проблемных заемщиков банка — "чуть ли не весь украинский бомонд".

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Он проинформировал, что в бюджете средств на докапитализацию банка не предусмотрено, но Укрэксимбанк ведет диалог с Минфином и НБУ.

"Действительно, дополнительный капитал банка необходим. Для того, чтобы дать банку возможность развиваться. При этом в период пандемии нам необходимо оказать поддержку ряду наших клиентов и ключевым секторам экономики. Без дополнительного капитала мы этого сделать не сможем", — рассказал Мецгер.

Банкир добавил, что в финучреждении есть много наработок для улучшения операционной эффективности.

В частности, одним из рабочих сценариев в банке рассматривают выкуп своих облигаций с рынка, ставка по которым составляет до 10% в долларах, и замещение их более дешевыми и долгосрочными ресурсами от МФО.

Напомним, в декабре прошлого года Sayenko Kharenko выступила юридическим советником Акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк" в связи с выпуском облигаций участия в субординированном кредите (LPN) на суму $100 млн. Облигации были выпущены Biz Finance Plc, которая использовала привлеченные от выпуска средства на финансирование субординированного кредита Укрэксимбанку.

АО "Государственный экспортно-импортный банк" — государственный банк, который занимает ведущее место в банковском сегменте как системно значимый банк. Банк прежде всего осуществляет обслуживание экспортных и импортных трансакций и оказывает ряд корпоративных банковских услуг для государственных предприятий.