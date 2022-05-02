Прем'єр-міністр Угорщини Орбан потрапив до бази сайту "Миротворець"

Глава угорського уряду Віктор Орбан опинився на сайті "Миротворець". Прем'єр-міністр потрапив до бази зрадників як "посібник російських військових злочинців".

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Крім того, у базі його позначили як "співучасника злочинів влади РФ проти України та її громадян".

"Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Антиукраїнський пропагандист. Співпраця з російським агресором", — йдеться у характеристиці Орбана на сайті "Миротворець".

Сайт "Миротворець" створили у 2014 році з ініціативи Антона Геращенка, який на той час був позаштатним радником МВС України. З того часу на порталі публікуються персональні дані людей, яких підозрюють в агресії проти України.

Нагадаємо, 3 квітня на парламентських виборах в Угорщині вчетверте поспіль Орбан здобув переконливу перемогу.

З європейськими колегами у Орбана складні стосунки. Зокрема, Польща, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у зустрічі "Вишеградської четвірки" у Будапешті, висловивши цим свій протест проти Орбана через проросійську позицію прем'єр-міністра. Вважається, що Орбан має тісний зв'язок із президентом країни-агресора Володимиром Путіним, тому угорська сторона зберігає пасивну позицію в питаннях російсько-української війни. Хоча Угорщина підтримала санкції проти РФ.

У свою чергу українська сторона відкрито заявляла, що Угорщина свідомо зміцнює почуття безкарності Росії.