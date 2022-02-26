Венгрия не будет блокировать отключение РФ от SWIFT, — глава МИД Сийярто

Министр иностранных Венгрии дел Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона не будет блокировать санкции против России, в том числе решение отключит страну-агрессора от межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT.

Об этом Сийярто заявил на своей странице в Facebook, в Twitter об этом же сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий со ссылкой на венгерского посла Орсолю Ковач.

Глава МИД Венгрии, по его словам, сейчас ведет переговоры с представителями российского и украинского правительства о начале прямых переговоров в Будапеште.

Более того, как заявил Сийярто, для организации переговоров он будет просить помощи у лидеров ООН, в Нью-Йорке.

Он подчеркивает, что Венгрия хочет добиться мира в Украине, поэтому не планировала, и не будет блокировать отключение России от SWIFT, и введение других санкций.

"Пусть уже будет понятно: это не правда! Мы никогда не выступали против ни одного из предложений по санкциям, мы не блокировали и не блокируем ничего. Распространителям фейковых новостей, независимо от их национальности, да будет стыдно", — написал Сийярто в Facebook.

В свою очередь Моравецкий сообщил, что венгерский посол Ковач гарантировала ему, что Венгрия не будет блокировать какие-либо санкции против России, в том числе касающиеся системы SWIFT.

Напомним, президент США Джозеф Байден ранее заявлял, что Россию не могут отключить от SWIFT, так некоторые союзники были против, речь шла о Венгрии, Кипре и Италии.

Вскоре Италия заявила, что не будет блокировать санкции против РФ, в том числе отключение от SWIFT.

26 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Кипр также решил поддержать эту меру наказания России за вторжение в Украину. Теперь нужно до конца договориться с властями Германии. Вскоре немецкое правительство должно рассмотреть вопрос об отключении России от платежной системы SWIFT. Петиция к ним на сайте openPetition.eu, которую подал Гюнтер Шенк ( Gunther Schenk ) за считанные часы уже набрала более ста тысяч голосов и продолжает набирать.