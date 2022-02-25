В Германии задумались об отключении России от SWIFT

По словам немецкого политика Фридриха Мерц, если Комиссия ЕС предложит исключить Россию, Германия не должна говорить "нет".

Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц высказался по поводу отключения России от платежной системы SWIFT.

"Запрет SWIFT — это очень, очень острый меч, который нанесет большой ущерб на международном уровне. Ясно одно: если Комиссия ЕС предложит исключить Россию, Германия не должна говорить "нет", - об этом он написал в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Германия и ряд стран считают, что отключение РФ от платежной системы SWIFT может осложнить проведение платежей, в частности, за энергоносители. Об этом заявлял спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

Напомним, что немецкое правительство должно рассмотреть вопрос об отключении России от платежной системы SWIFT. Петиция к ним на сайте openPetition.eu, которую подал Гюнтер Шенк ( Gunther Schenk ) за считанные часы уже набрала более ста тысяч голосов и продолжает набирать.