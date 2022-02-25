Из Украины разрешен выезд отцов-одиночек и многодетных отцов - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба поясняет, что есть ряд исключений в ограничении на выезд из Украины, введенного на период военного положения для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

В частности, речь идет об имеющих удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, или же вывод военно-врачебной комиссии о непригодности.

Кроме того, ограничение не касаются лиц, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, или которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, или на содержании которых есть ребенок с инвалидностью.

Также выпускать из Украины должны тех, кто является усыновителем, опекуном, или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Напомним, что военное положение было объявлено накануне указом президента Владимира Зеленского из-за вторжения России с 5:30 24 февраля сроком на 30 суток. Решение было одобрено Верховной Радой.

Поздно вечером 24 февраля глава государства также подписал указ о проведении всеобщей мобилизации населения для нужд силовых структур во всех регионах сроком на 90 суток.