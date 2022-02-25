З України дозволено виїзд батьків-одинаків та багатодітних батьків - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба пояснює, що є низка винятків в обмеженні на виїзд з України, запровадженого на період воєнного стану для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Зокрема, йдеться про тих, хто має посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або ж висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Крім того, обмеження не стосуються осіб, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років, або які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або на утриманні яких є дитина з інвалідністю.

Також випускати з України мають тих, хто є усиновителем, опікуном або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, що військовий стан був оголошений напередодні указом президента Володимира Зеленського через вторгнення Росії з 5:30 24 лютого терміном на 30 діб. Рішення було схвалено Верховною Радою.

Пізно увечері 24 лютого глава держави також підписав указ про проведення загальної мобілізації населення для потреб силових структур у всіх регіонах терміном на 90 діб.