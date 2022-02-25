Німеччина готова відключити Росію від SWIFT - голова ХДС Фрідріх Мерц

Очільник німецької Християнсько-демократичної спілки Фрідріх Мерц вважає, що Німеччина не повинна говорити "ні" відключенню Росії від SWIFT

Німецький політик, член партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц висловився з приводу відключення Росії від платіжної системи SWIFT.

"Заборона SWIFT - це дуже, дуже гострий меч, який завдасть великих збитків на міжнародному рівні. Ясно одне: якщо Комісія ЄС запропонує виключити Росію, Німеччина не повинна говорити "ні", - про це він написав у своєму Twitter ".

Раніше повідомлялося, що Німеччина та низка країн вважають, що відключення РФ від платіжної системи SWIFT може ускладнити проведення платежів, зокрема за енергоносії. Про це заявляв речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.

Нагадаємо, що німецький уряд має розглянути питання про відключення Росії від платіжної системи SWIFT. Петиція до них на сайті openPetition.eu, яку подав Гюнтер Шенк (Gunther Schenk) за лічені години вже набрала понад сто тисяч голосів і продовжує набирати.