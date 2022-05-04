Эмбарго на поставки нефти, отключение от SWIFT трех банков — глава Еврокомиссии назвала новые санкции против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ввести эмбарго на нефть будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от нефти из РФ.

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Еврокомиссия в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС, отключить три крупных российских банка от SWIFT и запретить вещание в ЕС трех российских каналов. Об этом заявила в глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы предложим запретить всю российскую нефть в Европе. Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной нефти", — сказала она.

В то же время она признала, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от нефти РФ.

Также в шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России войдет отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка.

"Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк — крупнейший российский банк. Мы также отключим от SWIFT два других крупных банка России", — заявила она.

Более того, Еврокомиссия предлагает запретить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

Напомним, что правительство Австралии ввело целенаправленные финансовые санкции и запреты на поездки еще на 110 человек в ответ на войну России против Украины.