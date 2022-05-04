Європейські країни, які виступають проти нафтового ембарго - учасники злочинів Росії, - Кулеба

Європейські країни, які виступають проти ембарго на російську нафту, будуть співучасниками злочинів, які вчинила Росія на території України.

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Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Якщо якась країна в Європі протистоятиме ембарго на російську нафту, будуть чіткі підстави сказати, що ця країна є співучасником злочинів, які скоїла Росія на території України", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, послам країн Євросоюзу в середу, 4 травня, не вдалося досягти угоди щодо ембарго на імпорт російської нафти, оскільки проти виступили Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія на зустрічі представників 27 урядів ЄС.