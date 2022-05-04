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Европейские страны, выступающие против нефтяного эмбарго - соучастники преступлений России, - Кулеба
Европейские страны, выступающие против эмбарго на российскую нефть, будут являться соучастниками преступлений, которые совершила Россия на территории Украины.
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Об этом заявил глава Министерства иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Если какая - то страна в Европе будет противостоять эмбарго на российскую нефть, будут четкие основания сказать, что эта страна является соучастником преступлений, которые совершила Россия на территории Украины", - сказал Кулеба.
Напомним, послам стран Евросоюза в среду, 4 мая, не удалось достичь соглашения по эмбарго на импорт российской нефти, так как против выступили Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария на встрече представителей 27 правительств ЕС.Подписывайтесь на наш YouTube канал