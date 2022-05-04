Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Европейские страны, выступающие против нефтяного эмбарго - соучастники преступлений России, - Кулеба

кулеба, дмитрий кулеба, эмбарго, нефть, россия

Европейские страны, выступающие против эмбарго на российскую нефть, будут являться соучастниками преступлений, которые совершила Россия на территории Украины.  

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом заявил глава Министерства иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. 

"Если какая - то страна в Европе будет противостоять эмбарго на российскую нефть, будут четкие основания сказать, что эта страна является соучастником преступлений, которые совершила Россия на территории Украины", - сказал Кулеба. 

Напомним, послам стран Евросоюза в среду, 4 мая, не удалось достичь соглашения по эмбарго на импорт российской нефти, так как против выступили Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария на встрече представителей 27 правительств ЕС.

Автор:
Анастасия Дедковская