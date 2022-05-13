"Кто-то должен заплатить": Венгрия оценивает затраты на отказ от российской нефти минимум в €700 млн

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что отказ от российской нефти обойдется Венгрии по меньшей мере в 700 миллионов евро, и эти затраты должны быть как-то компенсированы Европейским союзом, требующим от Венгрии на такой отказ согласиться. Об этом чиновник сказал в интервью испанскому изданию El País.

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"Главы государств и правительств ЕС достигли в Версале договоренности, в которой ясно дается понять, что мы, европейцы, хотим диверсифицировать источники и поставки энергии, чтобы избавиться от высокого уровня зависимости от российской энергетики. Но делать это нужно с учетом очень разных энергетических структур стран", - отметил он.

Как констатировал Сийярто, Венгрия не имеет выхода к морю, а из-за исторической обусловленности инфраструктуры зависит от российской нефти и газа.

"Это предложение Еврокомиссии создает для нас огромную проблему. Наша нефтепереработка рассчитана на российскую нефть. Чтобы использовать другую, нам пришлось бы инвестировать от 500 до 550 миллионов евро, и это заняло бы около четырех лет. Чтобы заменить нефтепровод из России, надо расширить мощность того, что идет из Адриатики, а это 200 миллионов и неизвестно сколько времени", - подчеркнул он.

Министр отметил, что 9 мая венгерская сторона сообщила главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что ее предложение создает для страны проблему, и она не может проголосовать "за", пока ЕС не предложит ее решение.

"За изменение технологии на нефтеперерабатывающих заводах, за увеличение мощности трубопровода в Хорватии кто-то должен платить. И мы также должны платить за процесс модернизации всей энергосистемы, чтобы избежать непосильного для населения роста цен на 55%. Пока такой план представлен не был", - сказал венгерский чиновник.

По его словам, запрет на импорт российской нефти через морские поставки был бы рациональным, однако он не должен распространятся на поставки трубопроводные. Напомним, что именно такое условие поддержки нефтяного эмбарго ЕС против РФ назвал Сийярто на днях.

Перед этим Урсула фон дер Ляйен провела экстренные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по этому вопросу. По ее словам, стороны "добились прогресса, но необходима дальнейшая работа".