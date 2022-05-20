Німеччина та Катар домовилися про постачання СПГ замість російського газу

20 травня Німеччина та Катар домовилися про енергетичне партнерство, в рамках якого Берлін отримуватиме скраплений природний газ замість російського. Постачання планують розпочати у 2024 році.

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Про це повідомляє CNN.

Емір Катара шейх Тамім бін Хамад Аль Тані заявив журналістам на прес-конференції, що сподівається, що його країна почне постачати скраплений природний газ Німеччині у 2024 році.

Катар стане ключем до майбутньої енергетичної стратегії Німеччини щодо диверсифікації від російського газу, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Питання енергетичної безпеки відіграє для нас важливу роль. Німеччина розвиватиме свою інфраструктуру, щоб мати можливість імпортувати скраплений газ морським шляхом", - сказав Шольц.

Він додав, що це великий крок, і Катар відіграє важливу роль у німецькій енергетичній стратегії.

Зазначимо, Німеччина також збирається відмовитись від російської нафти, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про заборону з усіма країнами ЄС у рамках наступного пакету санкцій.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила план щодо прискореної відмови від російських енергоносіїв REPowerEU. План передбачає додаткові інвестиції в енергетику у розмірі 210 млрд. євро до 2027 року.