Украина договорилась с Венгрией о продлении возможности импорта газа из нее до апреля 2023 года

"Оператор ГТС Украины" договорился с венгерским оператором FGSZ о продлении доступа к гарантированным мощностям для импорта природного газа из Венгрии в Украину до 31 марта 2023 года.

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Как отмечает в своем сообщении ОГТСУ, такая договоренность сохранит для Украины надежный доступ к востребованному маршруту импорта газа: с начала 2022 года поставки из Венгрии составили 46% импорта газа в Украину, а по итогам 2021 года – более 85%.

Газовые трейдеры могут бронировать необходимые мощности на ежеквартальных, ежемесячных, суточных аукционах, в частности на первый и второй кварталы газового года 2022/2023.

"Венгерское направление важно для Украины, в частности, из-за доступа к LNG-терминалу на острове Крк в Хорватии. Украинские компании смогут воспользоваться возможностями венгерского маршрута в рамках подготовки к новому отопительному сезону", - отметил гендиректор украинской компании Сергей Макогон.

Гарантированные мощности для импорта ОГТСУ из Венгрии действуют с 1 января 2022 года. Они позволяют физический импорт до 8 миллионов кубометров газа в сутки (2,9 миллиарда кубометров в год). Сначала это был трехмесячный пилотный проект, однако успешное взаимодействие двух операторов позволило пролонгировать его более чем на год.

Суммарно, по итогам договоренностей с операторами Польши, Словакии и Венгрии, в 2022 году ОГТСУ вдвое увеличил гарантированные возможности импорта газа из Европы в Украину — до чем более 50 миллионов кубометров в сутки, что соответствует суточной добыче газа в Украине.

Напомним, что Украина незадолго до полномасштабного нападения России, с 1 февраля, начала физический импорт газа из Венгрии. Эта страна 1 октября 2021 года. начала получать газ из РФ через трубопроводы "Турецкий поток" и "Балканский поток". Соответствующее соглашение на 15 лет было подписано в конце сентября. При этом транзит российского газа через Украину в Венгрию с октября прекратился.

Отметим при этом, что тогда Украина на венгерско-российский газовый контракт отреагировала "удивлением и разочарованием". Как заявили в отечественном МИД, документ "исключительно политический, экономически необоснованный, принятый в пользу Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям".

В настоящее время Венгрия как член Евросоюза блокирует введение им газового и нефтяного эмбарго против России, отмечая необходимость финансирования со стороны ЕС технологического переоборудования венгерской нефтеперерабатывающей отрасли и увеличения мощности трубопроводов, ведущих в эту страну.