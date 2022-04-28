Болгария ищет способ перекрыть транзит российского газа в Сербию и Венгрию, — СМИ

Правительство Болгарии ищет лазейки в своих контрактах с российским газовым монополистом компанией “Газпром”, чтобы прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию по трубопроводу “Турецкий поток”, проходящему по территории Болгарии. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на ряд других СМИ.

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"Мы проведем полный пересмотр контрактов с "Газпромом" — не только поставки топлива, но и транзита. Мы должны исходить из того, что односторонний шантаж — это не те отношения, которые Болгария будет терпеть", — сообщает издание со ссылкой на премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова.

Сообщается, что министр энергетики Болгарии Александр Николов напомнил, что до сих пор Болгария "всегда была надежным партнером и плательщиком не только для "Газпрома", но и для всех соседних стран", включая Сербию. Однако, по его мнению, пересмотр крайне необходим из-за действий "Газпрома" 26 апреля.

Министр официально подтвердил, что "Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию.

Напомним, 27 апреля “Газпром” приостановил поставки газа Польше и Болгарии.

26 апреля "Газпром" заявил, что прекращает поставлять газ полякам и болгарам со среды, 27 апреля.

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.