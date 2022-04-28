Болгарія шукає спосіб перекрити транзит російського газу до Сербії та Угорщини, — ЗМІ

Уряд Болгарії шукає лазівки у своїх контрактах з російським газовим монополістом компанією "Газпром", щоб припинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини трубопроводом "Турецький потік", що проходить територією Болгарії. Про це повідомляє Enkorr з посиланням на низку інших ЗМІ.

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"Ми проведемо повний перегляд контрактів з "Газпромом" – не лише постачання палива, а й транзиту. Ми маємо виходити з того, що односторонній шантаж – це не ті відносини, які Болгарія терпітиме", – повідомляє видання з посиланням на прем'єр-міністра Болгарії Кирила Пєткова.

Повідомляється, що міністр енергетики Болгарії Олександр Ніколов нагадав, що досі Болгарія "завжди була надійним партнером та платником не лише для "Газпрому", а й для всіх сусідніх країн", включаючи Сербію. Проте, на його думку, перегляд украй необхідний через дії "Газпрому" 26 квітня.

Міністр офіційно підтвердив, що "Газпром" припинив постачання газу до Болгарії.

Нагадаємо, 27 квітня "Газпром" призупинив постачання газу Польщі та Болгарії.

26 квітня "Газпром" заявив, що припиняє постачати газ полякам та болгарам з середи, 27 квітня.

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.