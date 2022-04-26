Газпром прекратит поставлять полякам и болгарам газ уже с 27 апреля

Российский "Газпром" сообщил нефтегазовой компании Польши PGNiG, что собирается полностью остановить поставки газа с 27 апреля, поскольку PGNiG отказалась платить за топливо в рублях, говорится в заявлении польской госкомпании.

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Решение российской стороны совпало с введением Польшей санкций против "Газпрома". PGNiG и Gaz-system (оператор ГТС Польши) заявляют, что все поставки клиентам осуществляются в соответствии с их потребностями.

Компании следят за ситуацией и готовы к разным сценариям.

Вместе с тем "Газпром" прекращает поставлять голубое топливо и в Болгарию. Сегодня, 26 апреля, крупнейшая болгарская газораспределительная компания сообщила о том, что поставки будут прекращены так же с 27 апреля.

И это при том, что болгарская сторона, согласно ее заявлениям, полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи, предусмотренные настоящим соглашением, своевременно, строго и согласно его пунктам.

Напомним, что Польша предложила ЕС обложить российские нефть и газ. Польша намерена предложить пакет мер в рамках ЕС по аналогии с системой торговли выбросами ЕС, который бы стимулировал страны Евросоюза отказываться от российских энергоресурсов.