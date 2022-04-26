Росія призупинила постачання газу до Польщі — ЗМІ

РФ призупинила постачання до Польщі енергоносія газопроводом "Ямал-Європа". Про це повідомляє польський портал Onet.

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ЗМІ посилається на джерела в уряді країни та у польській нафтогазовій компанії PGNiG. При цьому причин призупинення постачань Росія поки не повідомила. Уряд Польщі створив кризову групу.

Водночас, МВС Польщі ввело санкції проти "Газпрому", який володіє 48% акцій польської компанії - співвласника газопроводу "Ямал-Європа".

У вівторок, 25 квітня, представник уряду Польщі зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський заявив, що Варшава не має наміру оплачувати газ у рублях, як цього вимагає Росія.

Нагадаємо, Польща має намір запропонувати пакет заходів у рамках ЄС, який би стимулював країни Євросоюзу відмовлятися від російських енергоресурсів.

Європейський Союз також розглядає можливість встановлення верхньої межі ціни на нафту з РФ, щоб вдарити за доходами Кремля та уникнути негайного введення ембарго на імпорт російських енергоресурсів.