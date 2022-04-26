Польша преложила ЕС обложить налогом российские нефть и газ. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на Reform.by

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"Мы, как Польша, благодаря многолетним и последовательным инвестициям готовы на определенные сырьевые санкции, определенный отказ от сырья из Российской Федерации. Однако понимаем, что не все государства готовы к этому, но призываем, чтобы снова пересмотрели свою политику и оценили свою готовность", - сказала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

По ее словам, Польша намерена предложить пакет мер в рамках ЕС, по аналогии с системой торговли выбросами ЕС, который бы стимулировал страны союза отказываться от российских энергоресурсов. ETS - европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов в рамках реализации планов по климатическим целям.

"Готовим проект такого российского ETS, который мог бы быть пакетом, поддерживающим государства на пути обретения независимости от российских энергоресурсов", - сказала она.

По мнению министра, "российский ETS" может стать частью плана отказа от российских энергоресурсов.

Москва отметила, что в таком плане должны быть прописаны объемы и сроки сокращения использования энергоресурсов из РФ.

Министр добавила, что пока прорабатываются детали предложения, проект может также включать меры поддержки инвестиций, направленных на отказ от российского газа.

Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность установления верхнего предела цены на нефть из РФ, чтобы ударить по доходам Кремля и избежать немедленного введения эмбарго на импорт российских энергоресурсов.